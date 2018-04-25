Петрозаводск, 25 апреля, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Бывший мэр Старого Оскола (Белгородская область) Александр Гнедых назначен главой управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия. Как сообщила пресс-служба ведомства, 24 апреля начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Северо-Западному федеральному округу Владимир Васильев представил нового руководителя коллективу.

Pixabay.com Насиженное местечко

Гнедых уже возглавлял управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия с 2009 по 2011 год. Приказ министерства финансов РФ от 23 апреля вернул его на прежнюю должность.

В налоговых органах Российской Федерации Гнедых работает с 1993 года. Он носит звание «Почетного работника ФНС России» и награждён знаком «Отличник финансовой работы» Минфина. Как уже сообщало ИА REGNUM, с 2013 по 2017 год Александр Гнедых возглавлял администрацию Старооскольского городского округа и покинул пост со скандалом.

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Депутаты старооскольского горсовета 15 ноября 2017 года отправили его в отставку, хотя до истечения полномочий Гнедых оставалось меньше года. Причиной стало недовольство работой администрации под руководством Гнедых, которое выразили депутаты и главы крупных местных предприятий. Сам же отставной мэр заявил, что действовал всегда в интересах муниципалитета, хотя бизнесмены хотели выгоды для себя — из-за этого и произошел конфликт.

По данным региональных СМИ, губернатор Евгений Савченко рассматривал Гнедых как потенциального кандидата в губернаторы, поэтому ему и поручили наводить порядок в самом политически сложном белгородском муниципалитете. Однако проверку мэр, очевидно, не прошел, и губернатор попросил его уйти мирно — по крайней мере, об этом заявил сам Гнедых. Однако «мирно» уйти не получилось — отставка мэра Старого Оскола стала самым громким политическим скандалом Белгородчины в 2017 году и даже повлияла на итоги губернаторских выборов.

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Гнедых дважды пытался оспорить решение депутатов о своей отставке в суде, дважды потерпел неудачу, но заявлял о намерении отстоять свои права в Верховном суде РФ. Видимо, после нового назначения его судебные тяжбы со староосколькими депутатами прекратятся. С 19 января 2018 года мэром Старого Оскола был назначен экс-глава администрации Белгородского района Александр Сергиенко.