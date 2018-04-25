Москва, 25 апреля, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе вырабатывался напряженными усилиями дипломатов многих стран, и альтернативы ему пока не существует, сообщил 25 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Мы выступаем за сохранение СВПД в нынешнем виде, и мы считаем, что пока никакой альтернативы не существует», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что дипломатические усилия на этапе выработки СВПД заслуживают высокой оценки, и подверг сомнению возможность повторения такой успешной работы в настоящее время.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом сообщил, что Вашингтон и Париж намерены инициировать разработку нового соглашения о ядерной программе Ирана. Таким образом западные партнеры намерены сдержать наращивание Тегераном присутствия в регионе.

Макрон выразил надежду, что Россия и Турция примут участие в разработке условий новой ядерной сделки.

Читайте также: Макрон: Хотели бы привлечь Россию к участию в новой сделке с Ираном

Напомним, еще во время предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил о том, сделка с Тегераном — худшее соглашение из всех, когда-либо заключенных Вашингтоном. 12 января американский президент заявил о готовности США выйти из соглашения, если оно не будет изменено. При этом партнеры США по Евросоюзу неоднократно подчеркивали, что удовлетворены сделкой, и что Иран выполняет все ее условия.