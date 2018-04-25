Москва, 25 апреля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Обломки американских крылатых ракет «Томагавк», выпущенных 14 апреля военными США по сирийским объектам, продемонстрировали в Минобороны России, сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Encyclopedia of Syrian military Сирийский «Квадрат»

По его словам специалисты «смогут без труда идентифицировать» принадлежность обломков боеприпасов. Он отметил, что фрагменты ракет, обнаруженные в районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет ПВО Сирии, а на узлах и агрегатах сбитых боеприпасов имеются отметки с серийными номерами, датами и названиями фирм-изготовителей.

Рудской также добавил, что подразделения сирийской противовоздушной обороны сбили 46 крылатых ракет США и союзников, запущенных в сторону Дамаска и его окрестностей.

По словам представителя Генштаба ВС РФ Сергея Безногих, на выставке демонстрируются элементы крылатых ракет морского базирования производства США «Томагавк» и крылатых ракет производства Великобритании и Франции SCALP и Storm Shadow.

Как передавало ИА REGNUM, 14 апреля с боевых самолётов и кораблей США, Великобритании и Франции был осуществлён запуск 103 ракет по объектам, якобы имеющим отношение к производству в Сирии химоружия и по военным аэродромам. Среди объектов, подвергшихся атаке стран Запада, были названы научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэропортов, а также военные склады.

Читайте также: Огромные американские эсминцы стали бессмысленны — Сергей Кургинян

По словам официального представителя Пентагона Даны Уайт, все выпущенные крылатые ракеты достигли своих целей. Однако эксперты российского Генштаба опровергли данное заявления.

Читайте также: Лавров объяснил, зачем США потребовались ракетные удары по Сирии