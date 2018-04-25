Минобороны РФ: ПВО Сирии сбили 46 ракет, выпущенных по Дамаску
Москва, 25 апреля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Обломки американских крылатых ракет «Томагавк», выпущенных 14 апреля военными США по сирийским объектам, продемонстрировали в Минобороны России, сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
По его словам специалисты «смогут без труда идентифицировать» принадлежность обломков боеприпасов. Он отметил, что фрагменты ракет, обнаруженные в районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет ПВО Сирии, а на узлах и агрегатах сбитых боеприпасов имеются отметки с серийными номерами, датами и названиями фирм-изготовителей.
Рудской также добавил, что подразделения сирийской противовоздушной обороны сбили 46 крылатых ракет США и союзников, запущенных в сторону Дамаска и его окрестностей.
По словам представителя Генштаба ВС РФ Сергея Безногих, на выставке демонстрируются элементы крылатых ракет морского базирования производства США «Томагавк» и крылатых ракет производства Великобритании и Франции SCALP и Storm Shadow.
Как передавало ИА REGNUM, 14 апреля с боевых самолётов и кораблей США, Великобритании и Франции был осуществлён запуск 103 ракет по объектам, якобы имеющим отношение к производству в Сирии химоружия и по военным аэродромам. Среди объектов, подвергшихся атаке стран Запада, были названы научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэропортов, а также военные склады.
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По словам официального представителя Пентагона Даны Уайт, все выпущенные крылатые ракеты достигли своих целей. Однако эксперты российского Генштаба опровергли данное заявления.
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