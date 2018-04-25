Киев, 25 апреля, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Чистая прибыль НАК «Нафтогаз Украины» в 2017 году достигла 39,33 млрд грн, что составляет $1,5 млрд. Такую информацию сегодня, 25 апреля, опубликовали ведущие СМИ Украины со ссылкой на источник в правительстве.

Эрни Барнс. Из последних сил (фрагмент)

Согласно источнику, прибыль «Нафтогаза» увеличилась на 48% — с 26,5 млрд в 2016 году до 39,4 млрд в 2017-м. Финансовые результаты подтверждены аудитором, который проверял отчетность «Нафтогаза» как отдельного юрлица (не группы компаний).

Также в материале говорится, что на выплату дивидендов по итогам 2017 года правительство планирует направить 30% прибыли или 11,8 млрд грн. 45% прибыли или 17,7 млрд грн. планируется оставить нераспределенными, 20% или 7,9 млрд грн. планируется направить на развитие и 1,97 млрд грн. (5%) — в резервный капитал.

Отдельно подчеркивается, что прибыль «Нафтогаза» по итогам 2017 года почти сравнялась с прибылью российского монополиста компании «Газпром», «который отчитался о прибыли в 100,3 млрд рублей, что по текущему курсу равно $1,63 млрд».

«Это чтобы вы, товарищи, понимали, на кого равняются высокооплачиваемые менеджеры «Нафтогаза». Только, как в анекдоте, «есть нюанс»: если «Газпром» продает газ в ЕС, то «Нафтогаз» продает газ на Украине», — комментирует информацию о доходах украинской газовой компании эксперт Валентин Землянский.

В этом контексте специалист предрекает новые проблемы для населения страны:

«И планирует (Нафтогаз) еще дополнительно снять с вас миллиардов так 35 в следующем отопительном сезоне. И еще 1 млрд в виде арендной платы за распределительные сети (если получится). И еще чуть-чуть за поставки газа вместо облгазов», — прогнозирует он.

Депутат Верховной рады от оппозиции Сергей Ларин комментирует ситуацию в схожем ключе:

«Напомню: за последние 3 года тарифы в Украине на газ выросли в 9 (!!!) разГазпром получает прибыль за счет собственной добычи и продажи за границу. А эти — благодаря обнищанию людей и обдиранию бизнеса».

Несколько дней назад стало известно о том, что «Нафтогаз» предлагает украинскому правительству дифференцировать цены на газ с повышением на 60−65% (и на этом же настаивают западные партнеры, в частности, МВФ).

Тогда Землянский также резко критически отозвался об этой инициативе, заявив, что попытка наскоком изменить администрирование газовых абонентов приведет к полному бардаку, неразберихе и коллапсу в отрасли.

«Уровень субсидий будет просто зашкаливать… Предстоящий отопительный сезон в регионах будет нечто средним между Обителью Зла и Неуловимыми мстителями. Но ничего, повоняют — и замерзнут. Не впервой ведь, правда?» — задавался вопросом эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что за последние годы цены на газ для населения Украины увеличились в 6−10 раз, и в 2017 году «Нафтогаз» заявил о получении прибыли впервые за 5 лет. По итогам 2016 года компания получил чистую прибыль 22,53 млрд гривен против 35,06 млрд гривен чистого убытка в 2015 году. Однако тогда эксперты отмечали, что прибыль «Нафтогаз» получил исключительно за счет транзита российского топлива в ЕС, а по другим показателям он прибыли не получает.