Киев, 25 апреля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины предложило ужесточить санкции в отношении России на фоне резкой эскалации боевых действий в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

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«Резкая эскалация на оккупированном Донбассе. 69 обстрелов, 11 раненых украинских военных поддерживаемыми Россией боевиками 24 апреля. Санкции следует усилить», — сказала Беца.

В свою очередь политический эксперт Степан Гавриш прогнозирует, что в ближайшее время США и Евросоюз ужесточат санкции в отношении России.

«Изоляция и увеличение давления на Россию будут наращиваться… Кризис России в отношениях с западным миром — США и Евросоюзом достигает жестких взаимоотношений. Об этом свидетельствует прекращение работы ключевых дипломатических каналов, которые до этого времени работали между Европой и Россией. В первую очередь это касается системы отношений с НАТО, а во-вторых, что очень важно, это касается европейских финансовых институтов. В переговорах Меркель с Трампом будет подниматься вопрос относительно смягчения санкций США в отношении немецких компаний, которые сотрудничают с Россией. Тем не менее давление будет только нарастать до того момента, пока Россия не найдет модель отступления из Донбасса и вопрос решения Крыма», — сказал Гавриш 25 апреля в эфире канала «112 Украина».

Кроме того, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко также прогнозирует присоединение Германии к антироссийским санкциям США.

«Мы должны учитывать, что роль России в глобальном ВВП не более 2%. Поэтому в торговле с США доля России мизерна. Есть страны, где эта часть намного больше. Они больше заинтересованы в смягчении санкций. Но для них все-таки солидарность с ведущими странами является политически более значимой, чем даже те иногда даже заметные потери, которые приходится нести в результате имплементации солидарных акций», — сказал Грищенко 23 апреля.

Как сообщалось, 18 апреля МИД Украины заявил, что «продолжение вражеских обстрелов и тот факт, что в Донбассе гибнут украинские военные, свидетельствует о том, что Россия не соблюдает минские соглашения». «Нет признаков выполнения минских соглашений Россией. России нужна война. 45 обстрелов на оккупированном Донбассе, 3 украинских военных ранены, один украинский военный погиб. Покойся в мире», — отметила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter.