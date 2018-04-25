Воронеж, 25 апреля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Несколько десятков мероприятий запланированы в Воронеже на конец апреля — начало мая: в этом году, напомним, «майские» выходные продлятся четыре дня, и начнутся с 29 апреля, сообщает ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Всероссийский фестиваль японской анимации в Воронеже

Собственно, отдыхать воронежцам предлагается уже с пятницы — 27−28 апреля в городе открывается парковый сезон. В парке «Танаис», например, по этому случаю обещают целую развлекательную программу, мероприятия по случаю открытия сезона запланированы и в других крупных парках города.

29 апреля в Воронеже стартует уже традиционный и долгожданный Всероссийский фестиваль японской анимации. Продлится он четыре дня, до 2 мая. В программе — показ аниме-фильмов, в том числе и «Ночь аниме», а также концерты, семинары, лекции, фотосессии.

30 апреля, в рамках анимефеста, состоится косплей-шоу. В этом году в нем ожидается участие более трехсот человек, несколько десятков выступлений. 1 мая в парке «Алые паруса» откроется форум-выставка.

Марина Каширская ИА REGNUM Участники косплей-шоу

На нее, в отличие от многих мероприятий фестиваля, вход абсолютно свободный. Здесь пройдет и выставка сувениров, можно будет приобрести открытки, плакаты, получить собственный портрет в стиле аниме на заказ, пройти мастер-класс по оригами.

Как анимефест проходил в прошлом году: В Воронеже прошел 18-й Всероссийский фестиваль японской анимации

Наконец, 2 мая пройдет, пожалуй, одно из самых зрелищных мероприятий фестиваля — шествие его участников.

Марина Каширская ИА REGNUM Шествие участников анимефеста в Воронеже

Десятки поклонников аниме в самых причудливых и необычных костюмах и гриме пройдут по улицам Воронежа. В этом году шествие стартует в 16:30 от кинотеатра «Спартак».

1 Мая состоится традиционное шествие профсоюзов. Оно начнется в 10:00 и пройдет по проспекту Революции. В прошлом году шествие собрало десятки тысяч человек — воронежцы приходили целыми семьями, с детьми и даже с домашними питомцами.

Емельянова Зоя ИА REGNUM 1 Мая 2017 года

В прошлом же году представители студенческих отрядов 1 мая провели акцию «Марш труда» — по аналогии с акцией «Бессмертный полк»: десятки молодых людей прошли в колонне, держа в руках портреты жителей Воронежа, совершивших трудовые подвиги.

В этом году ожидается, что участие в демонстрации примут около 25 тысяч человек

Об этом: С семьями, лозунгами и Че Геварой: Воронеж отмечает Первомай

Но после шествия праздник не закончится. Концертные программы, спортивные соревнования, выставки будут проводиться не только в центре Воронежа, но и в районах города.

В конце апреля — начале мая в Воронеже также откроется фестиваль негосударственных театров «Центр». Как следует из названия, основная программа фестиваля состоит из показа спектаклей знаковых негосударственных театров России на воронежской сцене. В нем примут участие известные частные театры Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода. Фестиваль откроется постановкой «Змея Золотая» екатеринбургского «Коляда-театра». Также в программе — моноспектакль «Наташина мечта» театра «Новая сцена 2 » из Белгорода, постановка классической пьесы «Грозы» московского театра «Студия.project», спектакль «Лир» Санкт-Петербургского Малого театра кукол, «Снег любви» также санкт-петербургского Этюд-театра. Никитинский театр покажет постановку «Белое на черном». А помимо собственно спектаклей, в программе также кофейный фестиваль, который пройдет в сквере ДК Железнодорожников и в Петровском сквере, «Лаборатория молодой режиссуры», лекции, мастер-классы.

Кстати, прогноз погоды также располагает к тому, чтобы провести апрельско-майские длинные выходные как можно активнее. Уже 28 апреля в Воронеже потеплеет до +17 градусов, а дожди, которые обещают синоптики на 25−27 апреля, сменит солнечная погода с небольшой облачностью. 29−30 апреля воздух, по прогнозу, прогреется до +21, а 1−2 мая горожан и вовсе ждет летняя погода: до +24 градусов и никаких дождей.