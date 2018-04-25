СКР возбудил дело из-за инцидента с оторвавшейся дверью электрички
Рабочий посёлок Томилино, Московская область, 25 апреля, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту травмирования троих подростков оторвавшейся дверью электропоезда в Подмосковье, сообщает 25 апреля пресс-служба ведомства.
«Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после травмирования троих подростков на платформе «Томилино» сорвавшейся с петель дверью электрички», — говорится в сообщении.
Напомним, инцидент произошел 20 апреля на станции «Томилино» в Люберецком районе Московской области. У электрички, следовавшей по маршруту Москва — платформа 47 км, во время движения оторвалась дверь одного из вагонов.
По словам очевидцев, дверь сначала перекосило, а затем она начала отваливаться. Когда состав подошел к станции, дверь зацепилась за перрон и оторвалась, зацепив при этом людей.
В результате происшествия пострадали трое подростков в возрасте 17 лет, медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.