Уфа, 25 апреля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Уфимский районный суд утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего первого заместителя мэра Уфы Александра Филиппова, который также являлся владельцем ООО «Автореал», по делу о неуплате налогов. Ему назначен штраф в размере 250 тыс. рублей, но от наказания экс-чиновник освобожден в связи с истечением срока давности, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Башкирии.

Тициан Вечеллио. Наказание Марсия. 1570–1576

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Филиппов обвинялся по ч.1 ст.198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере»). По данным следствия и суда, в 2011 году предприниматель до поступления на государственную службу через сеть посредников и аффилированных лиц разработал и осуществил схему продажи коммерческой организации, которая позволила ему сокрыть от налоговых органов реальный доход от сделки в размере 29 млн рублей. Сумма неуплаченного налога составила 3,7 млн рублей.

«Суд вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей, от наказания он освобожден в связи с истечением срока давности», — отметили в ведомстве.

Между тем в отношении бывшего вице-мэра возбуждено еще одно уголовное дело по ст.286 УК РФ о превышении должностных полномочий.

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Превышение полномочий связано с реализацией программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По версии следствия, застройщики при исполнении программы получили необоснованные преференции. Несмотря на то, что у них с мэрией действовали договоры развития территорий, в которых они обязались за свой счет расселить ветхое жилье в кварталах, чиновники администрации включили эти территории в госпрограмму расселения за счет бюджета. Компенсации бюджету при этом застройщики не выплачивали. Ущерб бюджетам трех уровней был оценен в 1,6 млрд рублей. Ранее Филиппов проходил свидетелем по этому делу, а фигурантами были его бывшие подчиненные — начальник управления капстроительства Уфы и глава управления по земельным и имущественным отношениям.

Начальнику управления капстроительства предъявлено обвинение по ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации») и по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, до апреля 2017 года в должностные обязанности Филиппова входил контроль за самыми важными управлениями, курирующими строительство, распределение земельных участков, недвижимость и городское имущество, фактически все «доходные» городские сферы. В апреле 2017 года Филиппов был отправлен в отставку с формулировкой «за утрату доверия» антикоррупционной комиссией, выяснившей, что чиновник допускал злоупотребления служебным положением в интересах своих родственников. Уже тогда он стал обвиняемым в сокрытии налогов и может стать подозреваемым в резонансном уголовном деле по махинациям со списками расселения аварийного жилья за счет федерального бюджета, в которые были включены уже снесенные дома или расселенные застройщиками.

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