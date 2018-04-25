Киев, 25 апреля, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Суд в Киеве обязал украинских следователей возбудить новое дело против президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат и экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на странице в соцсети Facebook.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

По его словам, это уже десятое уголовное дело, которое могут возбудить против главы украинского государства.

«Публикую еще одно определение суда, — написал Кузьмин. — В это раз о необходимости расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента Порошенко».

По его словам, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить создал ли преступную организацию сам Порошенко или это сделали для него его «друзья».

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Напомним, корпорация «Roshen» принадлежит украинскому лидеру Петру Порошенко, который, нарушая закон, продолжает ею владеть. Эксперты отмечают, что Порошенко отказывается публиковать документы, в которых бы указывалось, кому принадлежит корпорация.

Также представители многочисленных журналистских расследований отмечают, что корпорация переводит финансовые средства в офшоры, позволяя Порошенко оставаться одним из самых богатых олигархов на Украине.

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