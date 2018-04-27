Киев, 27 апреля, 2018, 03:25 — ИА Регнум. Законопроект об ужесточении процедуры получения украинского гражданства и введения новых оснований для его лишения вновь бьет по и без того напряженным отношениям между Украиной и Венгрией. Что вызвало реакцию венгерской стороны, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что проблема двойного гражданства на Украине сейчас особенно остра, а эффективного способа предотвратить случаи возникновения двойного гражданства на законодательном уровне нет. Такая постановка вопроса касается уже не только крымчан; в последнее время, говорят буковинские пограничники, значительно выросло число пытающихся пересечь границу граждан Украины с молдавскими и румынскими паспортами. Возможно, к обладателем таких паспортов после принятия закона и будет проявлено некоторое снисхождение, раз в отношениях с Молдавией и Румынией у Украины особых проблем нет. Но с Венгрией, которая обвиняет Киев в притеснении венгерского нацменьшинства и препятствует евроинтеграции Украины, они есть.

Адресуясь к Венгрии, ряд хамских реплик сделал замминистра иностранных дел Украины Василий Бондар. Политик поставил под сомнение суверенитет Венгрии, якобы действующей под давлением России; связал венгерско-украинские отношения исключительно с предвыборной кампанией премьера Виктора Орбана, заподозрив его в популистской эксплуатации темы нацменьшинств; и, наконец, дошел до открытых угроз. Украинский дипломат сообщил, что главным для Венгрии должна быть безопасность украинских венгров, и сделал совсем уж вопиющее заявление:

«Я не думаю, что Будапешт заинтересован в ухудшении отношений с Украиной, имея здесь такую большую общину».

Эти слова можно понимать как готовность Киева держать местных венгров, по сути, в заложниках, жизнь которых можно усложнить, если Венгрия не сменит позицию в отношении Украины.

Если Киев пойдет на репрессивные меры против венгерского нацменьшинства, чем сможет ответить Венгрия, читайте в статье: Киев угрожает Будапешту взять украинских венгров в заложники

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