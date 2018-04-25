Донецк, 25 апреля, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Украинские военные 43 раза обстреляли Донецкую Народную Республику) ДНР и восемь раз — Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 24 апреля, сообщают пресс-службы представительств республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Naspravdi.info ВСУ в АТО

Согласно сообщению, в ДНР под огонь попало 15 населенных пунктов, в том числе Донецк, Докучаевск, Горловка. Также был поврежден жилой дом в Саханке. В ЛНР под обстрел попали населенные пункты Калиновка, Логвиново, Нижнее Лозовое, Желобок. Украинская армия применяла артиллерию, минометы различных калибров, оружие БМП, гранатометы.

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Напомним, в Донбассе гражданская война продолжается с 2014 года. Украинская сторона не намерена прекращать военный конфликт мирным путем, открыто заявляя о своих намерениях «освободить» республики.

Стороны также объявили 30 марта «пасхальное» перемирие. Однако на этот раз перемирие привело лишь к увеличению обстрелов со стороны ВСУ. Если в марте количество обстрелов в сутки достигало 5−10 раз, то в апреле интенсивность обстрелов достигла 40−50 раз.