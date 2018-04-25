Москва, 25 апреля, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Государство должно изменить свою политику в области оплаты труда педагогов, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он заявил 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты мониторинга, проведённого специалистами РАНХиГС, которые показали, что в России увеличилось число школьных преподавателей, работающих на две ставки.

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«Я думаю, что это достаточно объективная информация, — сказал Луховицкий. — По нашим опросам и нашим данным, ситуация даже немного хуже. Многое зависит от региона: большой город, маленький город, село и так далее. Вы говорите о двух ставках, а я знаю учителей в маленьких городах, которые работают по 42, 44 и 46 часов. Что касается прогноза, то он для меня очевиден — если не изменится кардинально поддержка в области образования, это приведет к ещё большему росту нагрузки. Сейчас ходят упорные слухи о готовящихся новых указах, которые, как предполагается, потребуют от регионов довести зарплату учителя до 150% по региону. Поскольку при этом региону денег не дадут, получится так, что для выполнения указа учителю придётся работать не 36 часов, а 48. Другого пути повысить заработную плату нет».

Также профсоюзный деятель отметил, что необходимы государственные федеральные гарантии хотя бы такой минимальной оплаты за одну ставку, чтобы независимо ни от чего учитель мог на свою зарплату «хотя бы элементарно жить».

«Что касается исследования РАНХиГС, то я неоднократно общался с составителями этого мониторинга, — добавил Луховицкий. — Естественно, они отметили совершенно верную вещь — большинство учителей вынуждены подрабатывать. И это хорошо, если они подрабатывают репетиторством. Если помните, несколько лет назад наш премьер сказал, что ничего плохого, если учителя будут трудиться в бизнесе».

Напомним, что, по данным экспертов РАНХиГС, в России за последние четыре года стало вдвое больше учителей, работающих на две ставки: если в 2014 году таковых было 7,3%, то в 2017 году их стало уже 13,8%. Кроме того, еще 46,2% учителей работают на полторы ставки. Только на один оклад живут лишь 37,5% педагогов.

Также отмечается, что почти 50% учителей подрабатывает вне стен школы: двое из десяти постоянно, а треть — «время от времени».