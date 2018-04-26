Пхеньян, 26 апреля, 2018, 04:10 — ИА Регнум. Северо-Корейская проблема, отодвинутая было в тень событиями на Ближнем Востоке, вновь возвращается в центр внимания. О чем свидетельствует «тайный визит» Майка Помпео в КНДР, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Реакция стран — соседей КНДР по региону на визит высокопоставленного американского политика в Пхеньян оказалась далека от единой оценки. Так, например, не дождавшись пока официальной оценки, японские СМИ сосредоточились на заявлениях ученых и экспертов. Как считает эксперт по американо-корейским отношениям профессор университета «Хакуо» Акио Такахата, визит самого Помпео может означать попытку США решить проблему не затягивая, одним мощным движением. Может быть, Киму собираются предложить крупные инвестиции в обмен на его ядерное оружие?

А вот по отношению к остальным участникам переговорного процесса, таким как Россия и Китай, стремительный дипломатический десант Помпео может означать попытку отодвинуть всех, оставив на повестке дня только американский взгляд на происходящее вокруг КНДР. Впрочем, учитывая историю вопроса, вряд ли и на этот раз у Вашингтона это получится. Почему дела обстоят именно так?

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