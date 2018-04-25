Дамаск, 25 апреля, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В ходе продолжающегося наступления на позиции террористов на юге Дамаска бойцам сирийской армии удалось уничтожить одного из главарей «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает 25 апреля Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Военный источник в Дамаске пояснил, что ликвидирован гражданин Ливии Халед Хошан, который возглавлял ячейки террористической организации южном Дамаске. По данным источника, Хошан уничтожен во время боев в Хаджар-аль-Асваде.

Одновременно в пригороде Думы сирийскими правительственными войсками обнаружена сеть подземных туннелей, при помощи которых террористы эвакуировали раненых и перевозили технику. Сооружения залегают на глубине 15 метров, в них работает электроснабжение и в целом они представляют серьезные инженерные сооружения, похожие на метро.

Добавим, сирийские военные продолжают зачищать от террористов территории, расположенные в непосредственной близости или в пригородах Дамаска. Ранее авиация и артиллерия нанесла удар по командным пунктам и огневым позициям террористов, поддержав наступление сухопутных войск.

В свою очередь, террористы атаковали район Нахр Айша в сирийской столице. По сообщениями западных СМИ, во время обстрела погибли четверо, ранения получили 15 человек.