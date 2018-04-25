Челябинск, 25 апреля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Челябинск может лишиться площади имени Емельяна Ярославского, расположенной перед оперным театром имени М.И. Глинки. Предложение переименовать её уже отправлено главе города Евгению Тефтелеву, заявляют местные активисты.

Pxhere.com Ползучий гад

Изменить название площади предлагают активисты организации «Гражданский патруль». Как говорится в сообщении на странице группы в социальной сети «ВКонтакте», с подачи Емельяна Ярославского на Соборной площади Челябинска был снесён Христорождественский собор. А саму площадь переименовали в его честь. Кроме того, в вину большевику ставят массовое уничтожение в стране памятников истории и культуры. Всё это и стало поводом для претензий активистов.

По словам активистов, предложение о переименовании площади Ярославского в площадь Международного сотрудничества уже отправлено мэрию. «Аналогичную судьбу желаю и улице Цвиллинга», — говорит один из общественников.

По словам активистов, для того, чтобы навсегда стереть имя Ярославского с карты города, достаточно всего лишь заменить всего одну адресную табличку на здании по адресу Ярославского, 1. Именно здесь находится Театр оперы и балета имени Глинки. Впрочем, далеко не все горожане разделяют инициативу переименовать площадь. Некоторые полагают, что он боролся против мракобесия, и ставят ему это в заслугу.

Отметим, Емельян Ярославский (настоящее имя Миней Губельман) родился в 1878 году в Забайкалье. Был идеологом и руководителем антирелигиозной политики в СССР. Возглавлял «Союз воинствующих безбожников» и Антирелигиозную комиссию при Центральном комитете партии большевиков.

Примечательно, что речь идёт не о возвращении прежнего названия. Отметим, площадь Ярославского является ровесницей Челябинска, находится в историческом центре города, на территории Центрального района. Ранее она называлась Соборной. До 1932 года здесь размещался Христорождественский собор. Затем его снесли. А через несколько лет на площади построили Театр оперы и балета им. Глинки.