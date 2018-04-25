Ярославль, 25 апреля, 2018, 12:30 — ИА Регнум. 25 апреля комиссия муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка определила дату рассмотрения ежегодного отчета мэра города Ярославля за 2017 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yar.ru Владимир Слепцов

Отчёт будет представлен на заседании муниципалитете 6 июня. Вопросы, по которым отчитается Владимир Слепцов, определены заранее. Мэр расскажет о выполнении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Ярославле на 2015 — 2017 годы, о мерах по увеличению доходов городского бюджета и поиске новых источников дополнительных доходов, взыскания дебиторской задолженности. Кроме того, депутаты услышат о работе мэрии по организации работы городских парков культуры и отдыха и по отлову и содержанию безнадзорных животных, о ситуации с благоустройством территорий города, в том числе объектов улично-дорожной сети и дворовых территорий.