Санкт-Петербург, 25 апреля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что намерен представить доклад по стратегии развития города на период до 2035 года в начале осенней сессии Законодательного собрания Петербурга. Об этом он сообщил в среду, 25 апреля, выступая с ежегодным отчетом перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Георгий Полтавченко в Заксобрании Петербурга

Полтавченко заявил, что в Смольном понимают — Стратегия-2030 уже устарела, поэтому ее решено пересмотреть. Он обещал лично представить в начале осенней сессии парламента новую Стратегию-2035, которая, по его словам, будет ориентирована на «еще более сильный и еще более успешный Петербург».

Ранее в анонимных каналах в интернете появилась очередная волна слухов о скорой отставке губернатора Петербурга и якобы рассмотрении в Кремле целой группы кандидатов, которые могут заменить Полтавченко. Смольный и Кремль эти слухи не комментировали.

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Результат, который показал Владимир Путин в Санкт-Петербурге на выборах президента, скорее всего, избавил город от досрочных губернаторских выборов. Такое мнение ИА REGNUM высказали 19 марта петербургские политологи.

Напомним, полномочия Георгия Полтавченко на посту губернатора истекают осенью 2019 года.