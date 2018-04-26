Варшава, 26 апреля, 2018, 03:15 — ИА Регнум. В Польше идет судебный процесс по иску против немецкого телесериала «Наши матери, наши отцы». В чем суть претензий и какую реакцию они вызывают, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский в обзоре последних публикаций польских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

В краковском суде заслушали показания пресс-секретаря Всемирного союза солдат Армии Крайовой Тадеуша Филипковского. По мнению 86-летнего активиста, немецкий сериал искажает образ солдата Армии Крайовой, немцев показывает как обманутых нацистами бедолаг, Германию — как жертву Второй мировой войны, а поляков — как ответственных за холокост антисемитов.

Из трех продюсеров сериала перед краковским судом объяснился только один, который заявил, что показанные в фильме поляки — вымышленные лица, предмет художественной свободы. Еще один из принимавших участие в создании фильма, профессор, исторический консультант сериала, от объяснений уклонился: его хотели выслушать в режиме видеоконференции.

Последние дни в Польше тема гитлеризма и Второй мировой обсуждалась особенно активно; какие именно темы волновали польскую прессу, читайте в статье: Поляки из Киева спасают памятник красноармейцам в Польше

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