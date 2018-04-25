Белоруссия, 19 апреля, 2014, 19:05 — ИА Регнум. В Братиславе 22 апреля состоятся межмидовские консультации представителей Белоруссии и Словакии по политическим вопросам. Об этом 17 апреля на брифинге в Минске сообщил пресс-секретарь МИД РБ Дмитрий Мирончик.

Делегацию официального Минска на переговорах в Братиславе возглавит замминистра иностранных дел Елена Купчина, словацкую - госсекретарь МИД Словакии Петер Буриан. В рамках визита запланированы встречи Купчиной с заместителем премьер-министра - министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, руководителем группы дружбы с Белоруссией парламента Словакии - председателем конституционного комитета Национального совета Словакии Робертом Мадеем, а также госсекретарем Минкультуры Словакии Иваном Сечиком.

"В рамках переговоров стороны обсудят широкий круг вопросов, которые касаются динамики и перспектив развития двусторонних отношений, активизации межпарламентского сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций, отношений с соседними странами и Европейским союзом ", - сказано в официальном сообщении.