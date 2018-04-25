Делегация Белоруссии направляется на политические консультации в Словакию
Белоруссия, 19 апреля, 2014, 19:05 — ИА Регнум. В Братиславе 22 апреля состоятся межмидовские консультации представителей Белоруссии и Словакии по политическим вопросам. Об этом 17 апреля на брифинге в Минске сообщил пресс-секретарь МИД РБ Дмитрий Мирончик.
Делегацию официального Минска на переговорах в Братиславе возглавит замминистра иностранных дел Елена Купчина, словацкую - госсекретарь МИД Словакии Петер Буриан. В рамках визита запланированы встречи Купчиной с заместителем премьер-министра - министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, руководителем группы дружбы с Белоруссией парламента Словакии - председателем конституционного комитета Национального совета Словакии Робертом Мадеем, а также госсекретарем Минкультуры Словакии Иваном Сечиком.
"В рамках переговоров стороны обсудят широкий круг вопросов, которые касаются динамики и перспектив развития двусторонних отношений, активизации межпарламентского сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций, отношений с соседними странами и
Как сообщало ИА REGNUM, Словакия в числе других стран ЕС применяет комплекс политических и экономических санкций к официальному Минску. Словацкие фонды оказывают поддержку представителям прозападной оппозиции в Белоруссии, действующим за рубежом. Руководство постсоветской республики практикует вовлечение словацких инвесторов в проекты на территории Белоруссии, пытаясь вывести из-под действия санкций ЕС приближенных к