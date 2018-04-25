Ереван, 25 апреля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. В Ереване и других крупных городах Армении проходят многотысячные акции протеста, с требованием назначить лидера уличного протестного движения, депутат парламента Никола Пашиняна на должность премьер-министра.

Narek Aleksanyan / hetq.am Митингующие на площади Республики в Ереване

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Ереване полностью парализовано движение. Никол Пашинян возглавляет многотысячное шествие по улицам Еревана. Участники протестов сменили лозунг. Если до отставки Сержа Саргсяна митингующие скандировали «Сделай шаг, отвергни Сержа», то сейчас: «Отвергни Карена» (имеют ввиду врио премьер-министра Карена Карапетяна).

Сегодня были запланированы переговоры между Николом Пашиняном и Кареном Карапетяном. Однако последний отказался от встречи с Пашиняном, заявив, что тот сам определил повестку и даже вместо властей решил, кто именно должен участвовать в переговорах.

Карен Карапетян считает, что логичным выходом из сложившейся ситуации будет начало совместных обсуждений политических сил в рамках Конституции, закона, с равными для всех правилами игры.

«Я думаю, что логичное решение состоит в том, чтобы политические партии в рамках нашей Конституции, закона, сели и обсудили, если они решат, что есть необходимость во внеочередных выборах, определят те сроки, к которым хотят подготовиться, и чтобы на всех распространялись равные правилах игры. То есть, они решат, и в соответствии с этим мы будем двигаться вперед», — сегодня на пресс-конференции заявил Карапетян.

В ответ на замечание о том, что Никол Пашинян утверждает, что до внеочередных выборов правящее большинство в НС должно выбрать премьер-министром кандидата от народа, Карапетян отметил: «Если избранником народа является он (Пашинян — ИА REGNUM ), то пусть идет на выборы. Сегодня Конституция не запрещает их фракции в НС представить своего кандидата, и если он победит, то так пусть и будет. Но мы не можем создать субъективные секторы, что я являюсь избранником народа, избранником того или иного сектора».

На уточняющий вопрос о том, исключает ли Карапетян подобную возможность, и.о. премьер-министра ответил: «Исключаю, потому что избранник народа не так избирается, он избирается через выборы. Я не исключаю, что избранник народа станет кандидатом, это уже не моя воля».

Что касается утверждения Пашиняна о том, что, прежде всего, должно быть сформировано временное правительство, а внеочередные выборы пройти после реформы Избирательного кодекса, Карапетян отметил: «Это субъективное желание одной политической силы. В 2017 году у нас были выборы. Мы хотим провести следующие, чтобы они были еще лучше. Избранник народа имеет лишь один вариант — выборы».

Между тем оппозиция требует, чтобы Никол Пашинян был избран парламентом на должность премьер-министра, после чего должны быть реформированы Избирательный кодекс и Закон о партиях, после чего должны пройти внеочередные парламентские выборы.

Никол Пашинян считает, что проведение выборов, когда исполняющим обязанности премьер-министра является представитель Республиканской партии Армении (РПА), для них не только неприемлемо, но и они будут бойкотировать эти выборы, и не пассивно, а активно, блокируя избирательные участки, чтобы не допустить воспроизводства РПА.

«Я считаю, что наша ненасильственная «бархатная» революция направила четкий мессидж о том, что в Республике Армения Республиканская партия не может больше быть у власти, то есть Серж Саргсян ушел, должны быть лишены власти также республиканцы, чтобы у нас не было ситуации, когда Серж Саргсян из тени или из закулисья продолжает управлять страной посредством республиканцев», — заявил Пашинян.

К общенародной волне протеста решил присоединится один из крупнейших бизнесменов Армении, лидер партии «Процветающая Армения» и парламентского блока «Царукян» Гагик Царукян.

«Учитывая тот факт, что под председательством лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна было объявлено, что он присоединяется к общенародной волне протеста и стоит рядом с народом, мы призываем всех наших членов во всех областях и в столице Ереване мобилизоваться и выйти на улицы, быть рядом с народом», — заявил сегодня политсовет ППА.

«Мы всегда были и будем с нашим народом, с нашими соотечественниками», — говорится в заявлении.

Между тем президент Армении Армен Саркисян начинает с сегодняшнего дня консультации между представителями парламентских и внепарламентских политических сил республики.

«Страна и наша молодая демократия находятся перед серьезным экзаменом. Будучи озабочен сложившейся ситуацией, с сегодняшнего дня начинаю консультации с парламентскими и внепарламентскими силами для обсуждения ситуации в стране и путей выхода из нее.

Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся путем взаимопонимания найти возможные пути решения».

Госдепартамент США распространил заявление о происходящих в Армении событиях, призывая все стороны к конструктивному подходу.

Пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт, согласно официальному сайту ведомства, заявила:

«Ближайшие дни для народа Армении и избранных им лидеров будут историческим моментом, поскольку они начинают процесс формирования нового правительства.

Мы призываем все стороны к конструктивности в рамках Конституции Армении для того, чтобы обеспечить мирный переход власти согласно верховенству закона.

Мы предполагаем тесно сотрудничать с новым правительством по многим вопросам, представляющим общий интерес для США и Армении.

Как друзья и партнеры Армении, мы приветствуем армянский народ за путь диалога, направленного на формирование его суверенного будущего демократическими и мирными средствами».

Выборы премьер-министра в парламенте Армении должны состоятся в ближайшие дни. Несмотря на отставку Сержа Саргсяна, возглавляемая им Республиканская партия Армении имеет конституционное большинство в парламенте. Из 105 депутатских мандатов им принадлежат 58. Коалиционный партнер РПА партия «Дашнакцутюн» имеет в парламенте 7 мест.

Оппозиционные фракции «Царукян» и «Елк» занимают 31 и 9 депутатских кресел. Премьер-министр Армении избирается парламентом простым большинством.