Казань, 25 апреля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Группа депутатов Госсовета Татарии подготовила обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с протестом против поправок в федеральный закон «Об образовании в РФ», которыми изучение родных и государственных языков будет производиться «на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка». Госсовет РТ на сессии 25 апреля 2018 года принял это обращение большинством голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Под обращением-инициативой подписались свыше 13 депутатов Госсовета РТ. Дебаты в рамках обсуждения данного вопроса были бурными, большая часть выступлений происходила на татарском языке.

Депутат Ринат Закиров, представляя обращение, выступил на татарском языке, перевод речи не вёлся, на официальном сайте Госсовета РТ текст обращения пока не размещён. В начале сессии депутат Закиров назвал законопроект провокационным.

Депутат Разиль Валеев заявил, что «авторы законопроекта оставили без внимания тот факт, что родной язык и государственный язык национальных республик не являются равнозначными». По мнению депутата, перевод изучения государственных и родных языков приведёт к утрате «кадрового потенциала системы обучения родным языкам, восстановить который станет невозможно».

"Надеемся, что наш голос будет услышан депутатами Госдумы и законопроект не будет принят», — добавил он, уточнив, что государственными образовательными стандартами нужно закрепить обязательность изучения родных и государственных языков.

Депутат Дмитрий Самаренкин сообщил, что в последнее время к нему часто по новому законопроекту обращаются его «соплеменники-чуваши», которые «всерьёз озабочены будущим своего языка».

"Почему нас хотят лишить родного языка, мы этого не понимаем?» — заявил депутат, добавив, что «этот законопроект до добра не доведёт» и «Госсовет должен сказать своё твёрдое нет этому законопроекту».

Депутат Алмаз Шарипов отметил, что «вызывает недоумение, как родные языки можно исключить из обязательной части учебных планов национальных республик», и заявил, что депутаты — авторы законопроекта «поторопились».

"Считаю данный законопроект крайне непродуманным и вредным», — резюмировал он.

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что рановато внесли вопрос в повестку дня депутаты Госдумы РФ.

«Мы просим, чтобы этот животрепещущий вопрос был обсуждён с национальными республики», — добавил спикер.

Депутат Ильшат Аминов на предложение сократить время прений по языковому вопросу эмоционально заявил коллегам: «Что, вы хотите за пять минут решить судьбу народа?«

"Россия — многонациональная страна, где есть национальные республики. Так сложилось исторически. У русского языка великая миссия — объединение людей разных национальностей», — заявил он, добавив, что, «изучая языки народов России, мы укрепляем государство».

Несколько депутатов Госсовета РТ обвинили своих коллег из Госдумы, что они «келейно», «втихаря» разработали и внесли законопроект. Также говорили о том, что преподавание государственных языков национальных республик нужно отдать для решения в регионы, а «российский федерализм нуждается в осмыслении».

Депутат Рафил Нугуманов и вовсе обвинил авторов законопроекта в том, что «родные языки хотят пустить под нож».

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поблагодарил коллег-депутатов за выдержанный тон обсуждения по данному вопросу и добавил, что «озабоченность многих, кто выступал, понятна» и «нужно находиться в поиске решения этой проблемы», но не нужно противопоставлять русский татарскому языку и наоборот.

Он уточнил, что Владимир Путин был озабочен состоянием изучения русского языка, что язык требует своей защиты, и нужно найти с федеральным центром какое-то решение. В частности, до выноса законопроекта на сессию Госдумы Мухаметшин предложил обсудить его широким кругом заинтересованных лиц.

Напомним, 10 апреля 2018 года группа депутатов Госдумы РФ, в числе которых и Олег Николаев, представляющий интересы Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области, подготовила пакет поправок в ФЗ «Об образовании в РФ». Представителей Татарии в списке авторов законопроекта нет.

Помимо добровольности в законопроекте уточняется, что «право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учётом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)».

В пояснительной записке авторы объясняют, что «предлагаемые изменения позволят сохранить баланс реализации конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания и обучения, возможности изучения государственных языков республик, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и избежать неоднозначной трактовки положений законодательства в правоприменительной практике». Речи о запрете изучать родные и государственные языки национальных республик в поправках не ведётся.

Читайте также: Минниханов требует преференций, а в Татарии «подрывают авторитет» Путина

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после прокурорских проверок в октябре 2017 года и обнаружения многочисленных нарушений в вопросе добровольности изучения татарского языка он перешёл в статус добровольного. Родители получили возможность выбирать в качестве родного языка в том числе русский. Этим правом воспользовались свыше 115 тыс. семей. В ноябре 2017 года на одной из сессий Госсовета РТ прокурор республики Илдус Нафиков поставил точку в споре по вопросу преподавания и изучения татарского языка в статусе государственного в регионе — «добровольно, на основе письменного согласия родителей, в пределах двух часов в неделю».

Читайте также: Татарский язык только добровольно: прокурор поставил точку в споре