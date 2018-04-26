Москва, 27 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля, отмечается День российского парламентаризма. Именно в этот день в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи — первый в отечественной истории демократический института, заложивший основы парламентаризма в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

День российского парламентаризма учредили 27 июня 2012 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Изначально День российского парламентаризма хотели отмечать в день начала работы Верховного Совета России, который открыл свое первое заседание 18 марта 1990 года. Однако позже эту идею пересмотрели с учетом замечаний историков о том, что российский парламентаризм значительно старше. В итоге в качестве даты празднования выбрали 27 апреля. В этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи, которая ограничила власть самодержавия и создала условия для народовластия.

Представительный орган появился в результате революции 1905 года. После неё Николай II учредил Государственную думу как «особое законосовещательное установление, которому предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений». В её функции также вошло рассмотрение «росписи государственных доходов и расходов». Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой был Государственный совет.

Позже новой основой деятельности Государственной думы стал Манифест от 30 октября 1905 года, который фактически стал первой конституцией России. Согласно ему, «никакой закон не может воспринять силу без одобрения Государственной думы». Таким образом Госдума из совещательного органа превратилась в законодательный.

Между тем, идея по созданию Конституции витала в воздухе еще при Екатерине II. Более того, она привлекала к ее разработке крупных французских философов, включая Вольтера.

Сегодня парламент РФ — Федеральное собрание — так же, как и во времена империи, состоит из двух палат: Государственной думы и Совета Федерации. Первые выборы в парламент прошли в день всенародного голосования по Конституции — 12 декабря 1993 года.