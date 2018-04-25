Ярославль, 25 апреля, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Ярославцы попросили прокурора области помочь в том, чтобы увидеть межправительственное соглашение, на основании которого в Ярославскую области везут московский мусор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель коллегии адвокатов «Академия правовой защиты» Галина Старостина.

Предоставит ли губернатор документ?

Она отправила запрос прокурору Ярославской области.

«С правой точки зрения подобное перераспределение отходов может быть реализовано на основании межправительственного соглашения, заключенного между правительством Москвы и правительством Ярославской области, к которому в обязательном порядке должно прилагаться заключение государственной экологической экспертизы и иные документы, свидетельствующие о правомерности данного заключения. На официальном сайте правительства Ярославской области вышеуказанная информация отсутствует», — говорится в тексте заявления.

Галина Старостина просит прокурора региона истребовать у ярославских властей данное соглашение, либо иной акт, договор, на основании которого на полигоне ТБО «Скоково» размещается московский мусор.

«Мы должны понимать правовые основания. Они дают нам возможность поразмышлять — правомерны ли эти действия. Объем ввозимого мусора нам неизвестен, период — тоже. Мы все слышали высказывания наших уважаемых экологов о том, что в бдижайшие четыре года полигон будет полностью заполнен. Для меня странный вопрос: как вы можете разрешить ввозить мусор, если на официальном сайте правительства Ярославской области мы не можем почерпнуть никакой информации? Я думаю, что ее намеренно замалчивают и не сообщают людям. А народ хочет знать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель коллегии адвокатов «Академия правовой защиты» Галина Старостина.

Прокурор области должен дать ответ в течение 30 дней.