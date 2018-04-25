Калуга, 25 апреля, 2018, 11:18 — ИА Регнум. В центральном отделении почтовой связи Калуги, что на площади Старый Торг, стартовала акция «Благодарность земляков», приуроченная к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России Специальный ящик для поздравительных открыток к 9 мая

Как сообщила 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» Ольга Строк, до конца апреля 2018 года каждый желающий — клиент Почты России сможет подписать поздравительные открытки ветеранам. Праздничные послания будут торжественно вручены участникам Великой Отечественной войны вместе с президентскими письмами к Дню Победы.

Для сбора поздравительных открыток в зале почтового отделения установлен специальный ящик. Чтобы поздравить ветерана, достаточно приобрести маркированную открытку или маркированный конверт праздничной тематики и написать на открытке или в письме свои пожелания. Отправитель может не знать адреса и имени ветерана, но признание величия его подвига, выраженное в поздравлении, почтальоны обязательно доставят всем ветеранам к 9 мая 2018 года.

Также с 3 мая по 8 мая в центральном отделении почтовой связи Калуги будет проходить специальное гашение филателистической продукции художественным штемпелем «День Победы!».

Напомним, в состав УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов и два Участка курьерской доставки в Калуге и Обнинске. Услуги почтовой связи предоставляют 455 отделений почтовой связи, из них 100 городских отделений почтовой связи, 346 стационарных сельских отделений почтовой связи и 9 передвижных отделений почтовой связи. Доступ к услугам почтовой связи имеют жители всех населенных пунктов Калужской области.

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