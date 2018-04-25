Ереван, 25 апреля, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил о возможном бойкоте парламентских выборов, если они пройдут при премьер-министре — представителе правящей Республиканской партии Армении (РПА). Видеообращение Пашиняна опубликовано на его странице в соцсети Facebook.

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Ранее исполняющий обязанности главы правительства Карен Карапетян заявил о возможном проведении досрочных парламентских выборов. По мнению Пашиняна, таким образом РПА после отставки с поста премьер-министра своего лидера Сержа Саргсяна намерена сохранить власть.

Правящая партия рассчитывает на выборы в условиях, когда врио премьера будет представителем РПА, отметил оппозиционный лидер.

«Какими будут эти выборы, мы знаем с 2017 года, — заявил Пашинян. — Мы просто можем бойкотировать эти выборы, причем не пассивно, а блокируя избирательные участки и не позволяя организовать мероприятие по возрождению РПА»

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Армении начались акции протеста против избрания главой правительства бывшего президента Сержа Саргсяна. Оппозиция возлагает на него ответственность за ухудшение экономической ситуации в стране.

23 апреля на фоне непрекращающихся протестов Саргсян, избранный премьер-министром 17 апреля, подал в отставку. Пост премьер-министра временно занял вице-премьер Карен Карапетян.

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