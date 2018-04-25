Орск, Оренбургская область, 25 апреля, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области состоялось первое судебное рассмотрение требований местной жительницы Марины У., которая потеряла в авиакатастрофе своих близких. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде, дело прекращено, истец и ответчик заключили мировое соглашение. Рассмотрение иска проходило в закрытом режиме.

subarcticmike Авиакатастрофа

Женщина требовала у авиакомпании «Саратовские авиалинии» и «Альфастрахования» возмещения морального вреда по 600 тыс. рублей в пользу истца и ее внука (2002 г.р.), ежемесячной выплаты по случаю потери кормильца — 14 тыс. рублей и компенсацию стоимости багажа.

Напомним, что 11 февраля потерпел крушение самолет «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Орск. Самолет упал в Раменском районе Московской области. Все пассажиры и члены экипажа (71 человек) погибли. Причиной крушения могли стать обледеневшие датчики показания скорости. Обогрев аппаратуры был выключен. В результате произошел сбой в показаниях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, родственникам погибших правительства Оренбуржья и Московской области выделили по 1 млн рублей. В марте представитель «Альфастрахования» подчеркнул, что все положенные выплаты перечисляются. Обязательства по договору страхования ответственности авиаперевозчика выполняются. Размер одной выплаты составляет 2 млн 25 тыс. рублей. Выплаты по потере кормильца страховая организация начнет перечислять, когда родственники погибших пассажиров предоставят справки о смерти.

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В Орск 16 апреля были доставлены спецбортом останки тел трех погибших авиапассажиров. 18 апреля прошли первые похороны. В Орске простились с Маргаритой Д. В Новотроицке 22 апреля прощались с супружеской парой.