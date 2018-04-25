Ереван, 25 апреля, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил на пресс-конференции, что логическим выходом из создавшейся в стране ситуации является ее обсуждение политическими силами страны в рамках конституции и законов.

Primeminister.am Карен Карапетян

Он напомнил, что 24 апреля обратился к президенту с предложением организации подобных переговоров с участием парламентских и внепарламентских политических партий, и что в ходе этих переговоров может обсуждаться любая повестка вплоть до внеочередных выборов.

Карапетян обратился к журналистам, как к влиятельной прослойке общества, выступить с призывами толерантности. «Мы сегодня не ставим никаких ограничений в политической повестке. Следовательно, считаю, что самое логичное решение в обсуждении всеми политическими силами создавшейся ситуации в рамках законов. Если они примут решение о внеочередных выборах, определятся с сроками, необходимыми для их организации, то на основе этого будем двигаться дальше», — отметил Карапетян. Он выразил мнение, что продолжение текущей ситуации отрицательно повлияет на экономику страны.

Между тем, сторонники Никола Пашиняна готовятся к очередному митингу 25 апреля. Пашинян требует назначить его временным премьер-министром с целью изменения избирательного законодательства к предстоящим внеочередным парламентским выборам.