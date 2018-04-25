Ярославль, 25 апреля, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Жители двора домов №37 и №39 по улице Панина, где в прошлом году проводились работы по благоустройству в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», возмущены качеством выполненных работ и требуют, чтобы на результаты посмотрел лично глава региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Часть двора представляет собой болото

То, что проблемы возникнут, было понятно еще в прошлом году. Подрядчик затянул со сроками сдачи объекта, и, как рассказывают жители, асфальт укладывали уже в декабрьский снег, причем в темноте, почти «наощупь». Впрочем, многие виды работ, по отзывам жителей, делались наспех, по принципу «и так сойдет».

И вот результат — благоустроенный двор после зимних месяцев выглядит печально, а жители с возмущением показывают очевидный брак. Асфальт уже начал разрушаться, сама зона отдыха, где расположена детская площадка и спортивные тренажеры, превратились в труднопроходимое болото. С теплыми деньками она подсыхает, и тогда жителю «любуются» на месиво из грязи.

«Это что же такое! Не разровняли, землю не привезли, одни камни и грязь вместо газонов! Деревья прямо в снег натыкали как попало, от двенадцати туй осталось всего шесть, мы их сами пересаживали. Ступеньки у подъездов все в арматуре, цветники сломали, на детскую площадку вместо речного песка привезли пескосоляную смесь — это как детям можно играть?» — перечисляет жительница Фаина Ивановна.

Часть двора представляет собой болото

В благоустроенном дворе оставили старые покосившиеся фонари

Елочки сажали прямо в снег и грязь

Это — съезд для колясок

Здесь предлагается сажать цветы

Вместо газонов — месиво из грязи

Ее поддерживают и остальные жители: все нужно переделывать. В лучшее они не особо верили, наблюдая за тем, как идут работы:

«Ведь мы же практически жили вместе с рабочими во дворе. Их никто не контролировал, привозили и оставляли одних. Солнце — они на лавочках сидят, отдыхают. Дождь, темень — начинают ковыряться. Асфальт укладывали ночью, в темноте, без уровня. И вот у нас теперь лужи везде стоят», — говорят люди.

Женщины показывают цветники, точнее, то, что от них осталось после благоустройства: развороченные горы камней с глиной. Как теперь сажать цветы?

По их словам, на благоустройство было выделено 15 млн рублей. Жители считают, что львиную часть работ нужно переделывать.