Москва, 25 апреля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предостерегает власти Украины от операции объединенных сил, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

Киевские власти объявили, что с 30 апреля завершают «антитеррористическую операцию» (АТО) и начинают операцию объединенных сил (ООС).

«Киевская клика боится влезать в полномасштабный конфликт. Но и бездействовать они не могут: начинается предвыборная борьба, надо показывать свою крутость. Порошенко испытывает большой соблазн испортить нам праздничные торжества — День Победы, инаугурацию президента России», — рассуждает Миронов.

По данным разведки ДНР, говорит депутат Госдумы, украинские войска в Донбассе усиливают техникой, военными специалистами из НАТО.

«Я бы им не советовал рисковать, а то может обернуться так, что и выборы на Украине состоятся не скоро, и участвовать в них будут совсем другие люди», — заявил Миронов.

Как ни называй войну бандеровского режима с собственным народом, в итоге все закончится ООН — операцией по освобождению Новороссии, переформатированием Украины, ее очищением от фашиствующих политиков и молодчиков, полагает парламентарий.