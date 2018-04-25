Гатчина, Ленинградская область, 25 апреля, 2018, 10:40 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержаны лица, оторвавшие голову скульптуре на Театральной площади в Гатчине. 20 апреля хулиганы отломали голову кованой фигуре «чиновника Георгия Желткова» в скульптурной композиции, посвященной повести Александра Куприна «Гранатовый браслет».

АО «ЛОЭСК» Поврежденная скульптура в Гатчине

Как сообщили ИА REGNUM в среду, 25 апреля, в пресс-службе АО «ЛОЭСК», которое подарило скульптуру городу Гатчина, в поиске и изобличении злоумышленников помогла запись камеры видеонаблюдения.

«На записи отчетливо видно, как от группы молодых людей, «отдыхающих» рядом на скамейке, отходит один подросток. Сев на «плечи» кованой скульптуры, он начинает раскачивать ее до тех пор, пока не отламывает фигуре голову. В это же время хулигана снимает на телефон его товарищ. Бросив на землю не особо нужный им «трофей», молодые люди возвращаются к своим друзьям и продолжают веселиться», — рассказали в энергетической компании, работающей на территории Ленобласти.

Полицейские уже задержали 17-летнего жителя Гатчины, подозреваемого в повреждении скульптурной композиции. По версии следствия, молодой человек совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Как отмечают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, муниципальными властями Гатчины материальный ущерб оценен в сумму свыше 100 тысяч рублей.

Полиция сейчас занята выявлением дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого. Кроме того, под подозрением оказались двое соучастников вандализма, один из них — также несовершеннолетний.

Акты вандализма в отношении скульптур на Театральной площади Гатчины происходят не в первый раз. Установленную там же фигуру «графини Веры Шеиной» уродовали уже дважды, последний раз — 10 апреля 2018 года.

Как проинформировали в АО «ЛОЭСК», во вторник, 24 апреля, обе фигуры — и графини Веры Шеиной, и чиновника Георгия Желткова — были восстановлены за счет собственных средств компании ЛОЭСК, подарившей Гатчине эту скульптурную композицию на Театральной площади в честь 90-летия Ленинградской области.

Парная скульптура представляет собой фигуры мужчины и женщины, сидящих на скамейках напротив друг друга. Это главные герои «Гранатового браслета» — княгиня Веря Шеина и чиновник Георгий Желтков. Необычный арт-объект был подарен на 90-летие Ленобласти, которое праздновалось в Гатчине 28 июля 2017 года.