Москва, 26 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 26 апреля, отмечается Международный день интеллектуальной собственности. Праздник учредила Генеральная Ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в сентябре 2000 года.

Metatron Штаб-квартира Всемирной организации интеллектуальной собственности. Женева

Дату для него выбрали не случайно. Именно в этот день в 1970 году вступила в силу международная Конвенция, согласно которой учредили ВОИС. Это специализированное учреждение ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности. Деятельность организации направлена на расширение и развитие сбалансированной и доступной международной системы интеллектуальной собственности во всём мире.

Ежегодно в этот день проходят тематические мероприятия, цель которых — рассказать широкой общественности о том, как права интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки, промышленные образцы, авторское право) способствуют развитию инноваций и творчества.

Каждый год мероприятия посвящают какой-либо теме. Так, 2001-й — первый год празднования — прошёл под девизом «Сегодня создается будущее». В этом году темой праздника стала «Движущая сила перемен: женщины в сфере инноваций и творчества».

«В этом году в рамках мероприятий по случаю Международного дня интеллектуальной собственности мы прославляем ум, изобретательность, пытливость и смелость женщин, которые своим трудом заставляют мир меняться и формируют наше общее будущее», — сообщает ВОИС на своём официальном сайте.

Интересным примером защиты интеллектуальной собственности служат географические карты. Издатели иногда помещают на них выдуманные населенные пункты или другие объекты, которые служат так называемыми «копирайтными ловушками», то есть могут стать доказательством воровства карт другими компаниями.

Например, в 1930-х годах одной из таких ловушек стало вымышленное место Эглоу в штате Нью-Йорк, которое появилось на картах General Drafting Company. В 1950-х на перекрестке построили магазин, получивший название Эглоу, поскольку такое название было на картах Exxon Mobil Corporation. Позже Эглоу появился на карте Rand MCNelli, когда картограф получил название «города» в администрации округа Делавэр. Когда Exxon Mobil Corporation пригрозили подать в суд на Rand MCNelli за предполагаемое нарушение авторских прав, выявленное «ловушкой», те указали, что место стало настоящим и, следовательно, никакого нарушения нет.