Ярославль, 25 апреля, 2018, 10:17 — ИА Регнум. В Ярославле определили подрядчика, который по итогам аукциона взял крупный лот на ремонт дорог в четырех районах Ярославля: Кировском, Ленинском, Красноперкопском и Фрунзенском, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Группа в Facebook «Дороги Ярославля» Ярославские дороги ждут ремонта

Им стал единственный участник аукциона: ГП «Ярдормост». Заявка государственного предприятия признана соответствующей требованиям. Стоимость контракта — 514,9 млн рублей.

ГП «Ярдормост» преимущественно занимается строительством, ремонтом и содержанием больших, средних и малых мостов и искусственных сооружений.

Остается посочувствовать жителям Дзержинского района. Там комиссия отклонила заявку единственного участника — ООО «Дорожное управление» из Вологды. Этот подрядчик хорошо зарекомендовал себя прошлым летом на ремонте дорог в Ярославле, к его работе было меньше всего претензий как у жителей, так и у контролирующих органов. Заявку вологодцев отклонили из-за несоответствия требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

«Брагино должно сказать огромное «спасибо» строгой отборочной комиссии. Подумаешь, Вологда. И что? Косяки в документации есть? А если найду? Культура производства? Соблюдение технологии? Зачем? Писать научитесь, неучи. Уверен, что жители Дзержинского района потерпят еще немного, но получат действительно «качественного» подрядчика. Пусть им будет даже ЯрАвтодор, например», — с иронией пишет администратор общественной группы «Дороги Ярославля» в Facebook .

Без подрядчика остался и Заволжский район с многострадальным проспектом Авиаторов: по результатам рассмотрения первых частей заявок к участию в аукционе не допустили обоих участников.