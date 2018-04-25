Хабаровск, 25 апреля, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сегодня, 25 апреля, отчитался перед краевой думой о работе правительства в 2017 году. Глава региона убеждён, что в регионе всё, в общем-то, хорошо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Вячеслав Шпорт

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Свиньи дохнут, население беднеет и уезжает

Большое внимание в своём выступлении перед парламентариями губернатор уделил демографии, сельскому хозяйству, притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест. Неспроста: представитель КПРФ в Закдуме Виктор Постников поставил вопрос, что называется, ребром:

«В городе президентского внимания Комсомольске-на-Амуре объем инвестиций сократился. Новых рабочих мест не создано. Бедственное положение дел в агропромышленном секторе, точнее в том, что от него осталось. Полный провал в животноводстве! О чем может идти речь, если у нас дохнут коровы и свиньи, тонны молока выливаются в канаву, поскольку его не берет торговля! Люди из села бегут. Идея ДВ-гектара обречена на провал. Уровень жизни населения постоянно снижается. 170 тыс. человек находятся за чертой бедности. Не могу не отметить роль правительства в развале общественного транспорта в городах. Край опустел на 20 тыс. человек — это населения города Вяземский. Население не поддерживает тот курс, который сегодня проводится. Надеемся, что после сентября (в сентябре 2018 года в Хабаровском крае пройдут выборы губернатора, прим. ИА REGNUM ) новое правительство не будет заниматься искусственным пиаром», — сказал парламентарий.

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Губернатор признал, что в определенных сегментах проблемы есть.

«Цифры — это ведь дело такое… хитрое. Ими можно играть. Надо обращать внимание на количество безработных — это самый важный показатель. Есть проблемы в сельском хозяйстве, не спорю. Мы не сельскохозяйственный край. Коровы не дохнут, они болеют! Надо поменять коров! Иначе мы всех отравим! Есть проблема в агрокомплексе, есть компания «Агроэнерго», которая продала активы, они тщательно ищут пути выхода из кризиса, мы им в этом помогаем. Никто же не ставит вопрос замены свиней. Идёт перенастройка сельского хозяйства в нашем ограниченном хозяйстве земель», — сказал губернатор Хабаровского края.

Ситуация с гибелью свиней в Хабаровском крае давно на слуху. На упомянутом Шпортом предприятии «Агроэнерго» с конца 2017 года погибло 24 тыс. свиней. Поголовье крупнейшего в регионе производителя свинины сократилось, таким образом, с 40 до 19 тыс. Сотрудники несколько месяцев не получали зарплаты.

А в марте на территории свинокомплекса погибли 3138 поросят.

«Падеж в день составляет 300—500 голов», — писало в марте 2018 года ИА «ДВ-Новости».

У «Агроэнерго» сложнейшая финансовая ситуация.

Ночью Шпорт вспоминает о коренных малочисленных народах

Были вопросы и у других парламентариев:

«Жители края недовольны плохой медициной, дорогой коммуналкой, большой отток населения, Очень надеемся, что будут исправлены ошибки путины 2017 года. Большие проблемы с качеством питьевой воды», — сказал депутат от ЛДПР Вячеслав Фургал.

«Я принимаю ваши предложения и готов по ЖКХ и по рыбе. Мы организуем комиссию. Я за, если у нас в прошлом году рыбы пришло мало, то сразу оголились все проблемы рыбопромышленного комплекса. В ближайшее время выйдет приказ Россельхознадзора по распределению мест вылова рыбы. Чтобы те шишки, которые мы получили от рыбаков, предотвратить. У нас есть ассоциация рыбаков. Давайте вместе подумаем и примем решение. Мы собрали комиссию и запретили ловить. Потом вспомнили ночью, что есть малочисленные народы. Мы быстро переделали по моему предложению. В этом приказе будет определено, какие заявки должны быть, какими сетями можно ловить. Чтобы все районы края получили возможность ловить рыбу», — сказал Вячеслав Шпорт.

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Деньги на реализацию «мечт» есть: «Без ложной скромности могу доложить»

Коснулся губернатор Хабаровского края в своём отчёте и мировой экономики, и, ещё раз, коренных малочисленных народов Севера.

«Кто-нибудь знает о развитии мировой экономики? А я вам сейчас расскажу. Мы получили больше всех других регионов субсидий. Важно же не просто написать, важно обосновать и подготовить документы. Почему он нужен — потому-то, потому-то. Надо выращивать оленей, надо сохранять флору. У нас самый многонациональный край в РФ. А коренные малочисленные у нас самые лучшие! Нам удалось восстановить, а потом нарастить промышленность. Рост 121 процент промышленности! Это хорошие результаты, мы уже имеем прирост бюджета. 6 сентября я докладывал президенту, что мы предлагаем субсидировать центры роста ДВ. И сегодня мы прошли все процедуры, и я защитил наши 11 миллиардов для реализации наших мечт. Таких быстрых решений я не помню! В сентябре доложил президенту, а в январе уже действует. Без ложной скромности могу доложить», — продолжил Шпорт.

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Довольно много времени в своём докладе Вячеслав Шпорт уделил молодежи, детям и демографии.

«В Комсомольске построили первую в России инженерную школу. Я тут недавно выступал, рассказывал про уровень образования в крае. Кто ещё выступал из губернаторов? Никто. Только я. Непросто с финансами, но мы должны запустить школу в этом году. Мы развернули первый детский технопарк! И межрегиональный центр компетенций! Таких всего 7 в стране! Важная особенность проекта — самые востребованные профессии, ТОП-50! Есть такой перечень, и мы должны в него вписаться! У нас есть хорошая база. У нас работает система высочайших технологий. Раньше учили напильником, и им говорили — «Забудь все, что тебе показывали в училище». И дядя Петя показывал. Сейчас он приходит, и ему показывают новые технологии. Клещами можно поднять спичечный коробок, об этом мы рассказываем», — отчитался Вячеслав Шпорт.

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Шпорт: «Я рожал детей»

В ходе своего отчёта Вячеслав Шпорт упомянул и об обращении к нему школьников из СПВ Ванино, которые обратили внимание главы региона на то, что в порто-франко совсем ничего нет для развития молодежи. Губернатор пообещал помочь.

«Свободных трудовых ресурсов нет. Нам нужно удерживать граждан, но и закреплять их на нашей территории. Инвесторы приходят к нам и смотрят не только на то, как землю взять, но и на то, есть ли у нас специалисты. Есть ли вузы для их подготовки. Этот вопрос я поднимал на заседании рабочей группы. Президентом поддержано наше предложение по программе «Трудовая мобильность». Но есть другая проблема демографии — люди не хотят работать. Некоторые просто получают пособие по безработице. Хотя вакансий у нас в три раза больше, чем безработных. Это наша проблема. Вы знаете, что в этом году хабаровчанка родила тройную? Все девочки. Я не бездетный человек. Я рожал детей. Мы поддерживаем многодетные семьи. Недавно гулял по набережной Комсомольска, спросил у семейных пар про проблемы. А они сказали, что у них проблем нет. Зато поблагодарили за выплату пособий на детей. Все мы знаем Юлию Шарипову, которая родила троих детей и получила полтора миллиона рублей. В советское время такого не было! Вот это поддержка! Мы на это идём, выплачиваем материнский капитал больше, чем в других регионах», — продолжил отчитываться глава Хабаровского края.

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«За прошедшие пять лет мы смогли преодолеть негативные демографические тенденции, добились роста рождаемости, снижения смертности. Пять лет подряд край показывает положительную демографическую динамику. Не все регионы так могут. Рождаемость снижается по сравнению с 2016 годом. Но мы работаем. Сейчас развернут новый пакет инициатив. Они действуют с 1 января этого года. У нас отрицательная демография, но мы переламываем тенденцию», — добавил Шпорт.

Согласно статистике, с демографией в Хабаровском крае полный провал. Смертность превышает рождаемость, население бежит на запад и на юг. В 2017 году умерших в регионе оказалось на 1176 человек больше, чем родившихся, в 2016 году разница составляла только 549 человек. Численность населения за счет оттока на запад и юг страны в 2017 году уменьшилась на 3855 человек.

В своём отчёте губернатор Хабаровского края коснулся и проблемы обманутых дольщиков. Попросил обратить на них внимание. Рассказал о росте числа ипотечников, о росте информатизации, о дорожном строительстве, о строительстве нового жилья.

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Как сообщало ИА REGNUM, к хабаровскому губернатору Шпорту нет особых претензий у федерального центра, но много претензий у жителей глубинки. В 2017 году Хабаровский край стал лидером ДФО по оттоку населения. Численность населения уменьшилась на 3855 человек. При этом уезжают из региона молодые и образованные, а приезжают другие — из стран Центральной Азии или из сельской местности еще более бедных регионов, то есть люди плохо образованные и с начальными трудовыми навыками. Хабаровск, столица региона, достиг исторического демографического максимума в 617 тыс. жителей. А муниципалитеты пустеют. В свободном порту Ванино из 54 тыс. жителей осталось 33. Порто-франко стабильно теряет по 500—1000 человек в год.

Губернатор Шпорт вызвал гнев жителей не только своего региона, но и всех дальневосточников своим предложением о выплате миллиона рублей приезжим работникам. Дальневосточников возмутило то, что пока они теряют доходы и прозябают в нищете, пришлым предлагают такие преференции.

Только за первый месяц 2018 года Хабаровский край нарастил госдолг сразу на 5 млрд — с 41,1 до 46,1 млрд.

В рейтинге влияния глав регионов РФ Вячеслав Шпорт традиционно занимает 51—54 — ю строчку, с переменным успехом.

В активе Шпорта — промышленность. Бесспорная заслуга губернатора, выходца из крупного промышленного объединения — Комсомольского авиционного — он сумел запустить долгое время прозябавшие в коматозном состоянии судостроительные заводы, Амурский и Хабаровский, а также фактически возродить завод «Амурсталь».

Однако все попытки региональных и федеральных властей остановить бешеный отток населения из Хабаровского края не дают результатов. Регион продолжает пустеть.