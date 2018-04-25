Москва, 25 апреля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Несмотря на ослабление рубля и рванувшую вверх инфляцию, ЦБ РФ пока не повышает ключевую ставку. Регулятор пока просчитывает последствия апрельского «подарка» из США, а люди продолжают пользоваться невиданной щедростью банков и берут жилье под небольшой процент, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Так, объем выдачи ипотеки в РФ в I квартале 2018 года, по предварительной оценке «Дом.РФ» (ранее АИЖК) и Frank RG, вырос на 85%, до 600 млрд рублей. В марте было выдано более 120 тыс. кредитов на 240−250 млрд рублей, что на 65−70% выше уровня I квартала 2017 года.

«Основной фактор роста — рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей, был озвучен представителями ЦБ на днях», — отметил эксперт.

Можно отметить, что первый фактор — это абсолютный показатель, а второй — это отношение к экономической ситуации в стране, поэтому апрельская коррекция немного снизит показатели второго квартала, но не сможет переломить восходящий тренд экономики.

«Почему люди стали больше брать ипотеку — понятно, но почему банки продолжают выдавать ее под те же проценты, а ЦБ не повышает ставку, — задается вопросом Ширяев. — Финансовый сектор в ипотечном бизнесе представлен, в основном, банками с госучастием, поэтому они продолжат выдачу кредитов в том же темпе, не выставляя дополнительных условий».

По его мнению, такой подход обусловлен не только увеличением оборотов денежных средств и доведения маржинальности инструмента до доходной части, но и позволяет поддерживать и развивать строительную отрасль.

Строители также требуют поддержки и низкие ставки по ипотеке позволяют войти на рынок большому количеству участников, что в свою очередь держит на плаву и бизнес.

«ЦБ отслеживает все изменения и готов поднять ставку, но борьба за снижение инфляции может привести к большим потерям в финансовом и строительном секторах экономики и принимать решение придется в ближайшее время очень взвешенно», — полагает эксперт.

Напомним, ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что ключевая ставка ЦБ РФ в зависимости от прогноза инфляции может пойти как вверх, так и вниз — регулятор снял ограничение на невозможность ее повышения.

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