Севастополь, 25 апреля, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Правительство Севастополя направило административный иск к председателю Законодательного собрания города-героя Екатерине Алтабаевой за то, что она отклонила в декабре 2017 года требования губернатора Дмитрия Овсянникова о созыве внеочередной сессии. Об этом 24 апреля на пресс-конференции сообщил начальник правового управления правительства Севастополя Михаил Вавилов.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«В декабре прошлого года губернатор, используя свои права, предоставленные федеральным законодательством, потребовал от председателя Заксобрания созвать внеочередную сессию, для принятия закона о бюджете города. А в ответ внеочередное заседание созвано не было. Что является, по моему мнению, нарушением 184-ФЗ РФ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», — отметил представитель губернатора в Заксобрании.

По его словам, Екатерина Алтабаева «незаконно бездействовала».

«Депутаты должны разрабатывать законы, а если они сами их не разрабатывают, то хотя бы утверждать те проекты законов, которые иными субъектами вносятся на рассмотрение. В частности, губернатором и правительством. Чтобы они рассматривались в соответствии с регламентом», — сказал чиновник.

Местные жители в соцсетях с раздражением встретили новость об очередном конфликте исполнительной и законодательной ветвей власти в городе.

«Губернатор пытается приручить всё, что хоть немного было независимым: аудиторов Счётной палаты, местную Общественную палату, последние остатки депутатов с собственным мнением. Урезали им финансирование, а теперь вдогонку иск предъявили. А правительство управляет бюджетом города как хочет, без каких-либо ограничений со стороны Законодательного собрания. Теперь не нужно согласовывать с депутатами перераспределение финансирования по объектам и статьям расходов», — комментирует ситуацию в Facebook местный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Вавилов регулярно критикует работу местного парламента. В частности, в марте он акцентировал внимание на неэффективной работе Законодательного собрания, которое при рассмотрении законопроектов в этом году отклонило треть документов.

В ответ депутат Заксобрания Вячеслав Аксёнов пояснил, что местный парламент так долго рассматривает законопроекты правительства из-за некачественной подготовки документов.

«Очевидно, что закон долго рассматривается по вине того, кто вносит закон, который не может быть принят. А потом ещё и вносит его в новой версии», — сказал парламентарий, намекая на противоречивый законопроект, которой регламентирует работу Контрольно-счётной палаты.

По его словам, с декабря прошлого года правительство представило три версии этого закона.