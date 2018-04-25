Правительство Севастополя будет судиться с местным Заксобранием
Севастополь, 25 апреля, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Правительство Севастополя направило административный иск к председателю Законодательного собрания города-героя Екатерине Алтабаевой за то, что она отклонила в декабре 2017 года требования губернатора Дмитрия Овсянникова о созыве внеочередной сессии. Об этом 24 апреля на пресс-конференции сообщил начальник правового управления правительства Севастополя Михаил Вавилов.
«В декабре прошлого года губернатор, используя свои права, предоставленные федеральным законодательством, потребовал от председателя Заксобрания созвать внеочередную сессию, для принятия закона о бюджете города. А в ответ внеочередное заседание созвано не было. Что является, по моему мнению, нарушением 184-ФЗ РФ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», — отметил представитель губернатора в Заксобрании.
По его словам, Екатерина Алтабаева «незаконно бездействовала».
«Депутаты должны разрабатывать законы, а если они сами их не разрабатывают, то хотя бы утверждать те проекты законов, которые иными субъектами вносятся на рассмотрение. В частности, губернатором и правительством. Чтобы они рассматривались в соответствии с регламентом», — сказал чиновник.
Местные жители в соцсетях с раздражением встретили новость об очередном конфликте исполнительной и законодательной ветвей власти в городе.
«Губернатор пытается приручить всё, что хоть немного было независимым: аудиторов Счётной палаты, местную Общественную палату, последние остатки депутатов с собственным мнением. Урезали им финансирование, а теперь вдогонку иск предъявили. А правительство управляет бюджетом города как хочет, без каких-либо ограничений со стороны Законодательного собрания. Теперь не нужно согласовывать с депутатами перераспределение финансирования по объектам и статьям расходов», — комментирует ситуацию в Facebook местный житель.
Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Вавилов регулярно критикует работу местного парламента. В частности, в марте он акцентировал внимание на неэффективной работе Законодательного собрания, которое при рассмотрении законопроектов в этом году отклонило треть документов.
В ответ депутат Заксобрания Вячеслав Аксёнов пояснил, что местный парламент так долго рассматривает законопроекты правительства из-за некачественной подготовки документов.
«Очевидно, что закон долго рассматривается по вине того, кто вносит закон, который не может быть принят. А потом ещё и вносит его в новой версии», — сказал парламентарий, намекая на противоречивый законопроект, которой регламентирует работу Контрольно-счётной палаты.
По его словам, с декабря прошлого года правительство представило три версии этого закона.