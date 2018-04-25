Киев, 25 апреля, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Украина нуждается в финансовой помощи от Европарламента (ЕП), заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает 25 апреля УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ЕС

По его словам, Киев готов выполнять любые реформы, лишь бы ЕП не перестал выплачивать макрофинансовую помощь стране.

«Мы преданы реформам», — подчеркнул Данилюк.

Он отметил, что украинское правительство «сфокусировано» на том, чтобы выполнить условия, которые не были выполнены ранее. В этом случае ЕП сможет поддержать Киев финансово в дальнейшем.

«Я прошу вашей поддержки», — попросил Данилюк.

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Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот под лозунгом «Украина — это Европа». Новые власти пообещали гражданам избавиться от коррупции и сделать страну процветающей.

Однако в реальности на Украине начался системный кризис. Подорожали услуги ЖКХ, продукты, газ. Реальные зарплаты снизились. В течение четырех лет украинское правительство не смогло стабилизировать экономику.

Так, Нацбанк Украины заявлял, что экономика находится в более-менее стабильном состоянии только благодаря внешним кредитам, которые получает Киев.