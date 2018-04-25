Минфин Украины не откажется от предлагаемых «партнерами» реформ
Киев, 25 апреля, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Украина нуждается в финансовой помощи от Европарламента (ЕП), заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает 25 апреля УНИАН.
По его словам, Киев готов выполнять любые реформы, лишь бы ЕП не перестал выплачивать макрофинансовую помощь стране.
«Мы преданы реформам», — подчеркнул Данилюк.
Он отметил, что украинское правительство «сфокусировано» на том, чтобы выполнить условия, которые не были выполнены ранее. В этом случае ЕП сможет поддержать Киев финансово в дальнейшем.
«Я прошу вашей поддержки», — попросил Данилюк.
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Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот под лозунгом «Украина — это Европа». Новые власти пообещали гражданам избавиться от коррупции и сделать страну процветающей.
Однако в реальности на Украине начался системный кризис. Подорожали услуги ЖКХ, продукты, газ. Реальные зарплаты снизились. В течение четырех лет украинское правительство не смогло стабилизировать экономику.
Так, Нацбанк Украины заявлял, что экономика находится в более-менее стабильном состоянии только благодаря внешним кредитам, которые получает Киев.