Эксперт о «Северном потоке — 3»: «Новые потоки могут быть востребованы»
Москва, 25 апреля, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Проект газопровода «Северный поток — 3» может быть реализован из-за снижения добычи голубого топлива у стран-поставщиков Евросоюза. Об этом сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН.
«Европа понимает, что в ближайшие 5 — 7 лет добыча газа со стороны Норвегии и стран Северного моря резко уменьшится, — заявил эксперт. — Те объемы, которые поставляются в виде СПГ, из Алжира точно не будут покрывать потребности ЕС. Поэтому новые потоки могут быть востребованы».
24 апреля заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что компания не исключает возможность строительства газопровода «Северный поток — 3», если в Европейском союзе подтвердят потребность в российском голубом топливе.
По его словам, «Газпром» готов поставить в ЕС столько газа, сколько тому будет необходимо.
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