Набережные Челны, Татарстан, 25 апреля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Главврача Набережночелнинской инфекционной больницы, зданию которой уже более 30 лет, и оно давно нуждается в ремонте, могут привлечь к административной ответственности за разруху. При этом о проблеме медучреждения в министерстве здравоохранения региона давно известно, но средств на ремонт не могут изыскать уже несколько лет, а в октябре 2017 года министр здравоохранения, которым тогда еще был Адель Вафин, заявил, что к капремонту здания «приступят не ранее, чем через два года», так как первой на очереди «большая программа по модернизации поликлиник». Та самая, за которую Вафина очень хвалил Рустам Минниханов. История с возможным привлечением к ответственности главврача вызвала возмущение у горожан, большинство из которых встало на сторону руководителя больницы, так как «ремонт ещё 25 лет назад просился», а свой пост Ришат Нугманов занимает с апреля 2013 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

Пять корпусов инфекционной больницы Набережных Челнов, изначально рассчитанной на 300 коек, сдавались поэтапно — с 1984 по 1986 год. В период с 1998 по 2012 год корпуса между собой соединили крытыми переходами, а вот капитального ремонта учреждение не видело, и, по некоторым оценкам, износ здания уже приближается к 90%.

В своём докладе об итогах работы учреждения в 2017 году главврач Ришат Нугманов отметил, что «ежегодно в приёмное отделение стационара обращается более 26 тысяч человек, из них 61% — это дети», а в инфекционную больницу как межрайонный центр, поступают пациенты со всего Закамского региона республики.

«В структуре больных преобладают пациенты с болезнями органов дыхания (66%), инфекционные болезни занимают 31%, прочие — 3%», — уточняется в докладе.

В начале октября 2017 года, когда поздравить медучреждение с юбилеем приезжал министр здравоохранения Адель Вафин, коллектив поднял вопрос о необходимости капитального ремонта. Министр позднее в комментариях журналистам заявил, что к ремонту «приступят не ранее, чем через два года».

"Сейчас реализуется большая программа по модернизации поликлиник, эти два года мы занимаемся ими, а позже приступим к модернизации инфекционной больницы. Сейчас с мэром города мы руководим модернизацией 15 поликлиник, на которые выделено более 1,5 млрд рублей. Коллектив высказывает пожелание, чтобы инфекционная больница тоже была модернизирована», — цитирует слова Вафина издание «Челнинские известия».

Конечно, модернизировать поликлиники также необходимо, но, по словам жителей города, тянуть с ремонтом в инфекционке уже некуда.

«Стыдобище, что «руки не дошли» до сих пор с ремонтом. А этот ремонт ещё 25 лет назад просился. Лежали тогда с годовалым сыном, зима в окна свищет, унитазы раздолбанные. Даже страшно представить, как там сейчас», «Да сама инфекционная больница уже превратилась в инфекционный рассадник… Туда уже страшно детей класть на лечение», «В инфекционном обстановка, как в фильмах ужасов. Снесите эти стеклянные вымораживаемые переходы», «Это же кошмар, без особой необходимости туда лучше не попадать. Ляжешь с одной болячкой, а выпишут с тремя. Эту больницу в первую очередь необходимо делать, причём делать ещё вчера», — писали горожане в соцсетях после октябрьского выступления министра.

21 февраля 2018 года на сессии городского Совета депутатов Набережных Челнов они обратились к присутствовавшему на ней главе региона Рустама Минниханову с просьбой помочь с ремонтом.

«Инфекционная больница — очень большая и крупная. Примерно 1 млрд рублей надо, чтобы её привести в порядок. Мы её обязательно возьмём в работу. Есть документы, подготовлена справка, предусмотрено четыре этапа. Но я думаю, мы при нормальном состоянии экономики республики за два года сумеем привести в порядок этот объект. В этом году начнем и максимум за два или три года сделаем. Инфекционная больница должна соответствовать всем современным требованиям», — цитирует ответ Минниханова на просьбу депутатов издание Сhelny-biz.ru.

В апреле 2018 года стало известно, что Роспотребнадзор региона требует привлечь к административной ответственности главного врача, так как в медучреждении обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, среди которых дефекты отделки, напольных покрытий и оконных рам, батарей, а также протечки на потолках, трещины и щели. Сам штраф, который грозит Ришату Нугманову, небольшой — 1−2 тыс. рублей, но горожан возмутил тот факт, что ранее на состояние важного медучреждения города закрывали глаза все — от чиновников до надзорных органов.

«Пора выделить средства на капремонт и реконструкцию инфекционки! Тем более такое состояние больницы вина не только главврача, но и депутатов, которые никак не могут выделить на это средства! И да, реконструкция обязательна, эти продуваемые и неудобные проходы надо переделать!», «А где вы раньше были? А при последней проверке этих нарушений не было, что ли? Почему вина ложится только на главврача, а вы, контролирующие органы, для чего?», «А он за свой счёт должен был делать ремонт???», «Ну слава богу, нашли крайнего за 33 года! Браво, чиновники, браво!» — пишут горожане.

Нарекания к руководству больницы у горожан также есть.

«Ещё бы штат врачей добавили. «Посчастливилось» недавно загреметь в этот рассадник инфекции с ребёнком. Держали нас с задыхающимся ребёнком в предбаннике приёмного покоя час, где сидят все. И дети, и взрослые в помещении 2*2 м, каждый со своей инфекцией. Далее нас пустили в распределитель, все боксы были заняты, и на все приёмное отделение один врач… В общем ремонт там, конечно, нужен безусловно, но с персоналом разобраться, как мне кажется, не менее важно», — писала одна из горожанок ещё в октябре 2017 года.

Заседание Набережночелнинского городского суда, на котором будет решаться вопрос о наказании главврача, состоится 26 апреля.