Калининград, 25 апреля, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Идея многофункционального культурно-образовательного центра в Калининграде требует обсуждения на региональном экспертном уровне. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала директор Калининградской детской музыкальной школы имени Р. М. Глиэра Наталия Курьянович, комментируя соответствующее поручение Владимира Путина кабмину.

YouTube Директор Калининградской детской музыкальной школы имени Р. М. Глиэра Наталия Курьянович

«В Калининградской области — более 40 детских школ искусств (ДШИ), и каждая из них на сегодня справляется со своими задачами. Однако существуют и проблемы. Один из остро существующих вопросов, например, связан с недостаточностью кабинетов для занятий. Переход общего образования на обучение в первую смену создал перегруженность по наполняемости для учреждений дополнительного образования, куда приходят обучающиеся во вторую смену», — сказала собеседник ИА REGNUM.

По мнению Курьянович, создание многофункционального культурного центра может стать решением имеющихся проблем для школ искусств.

«Есть детские школы искусств, располагающиеся в зданиях общеобразовательных школ, используя для занятий имеющиеся свободные помещения. Было бы замечательно, если ДШИ будут иметь возможность на бесплатной основе проводить свои мероприятия (концерты, конкурсы, выставки, спектакли, праздники) в зале такого центра, оснащённого по последнему слову техники. В этом случае я поддерживаю создание многофункционального культурно-образовательного центра», — продолжила Наталия Курьянович.

Она предложила также использовать помещения центра в том числе и для расширения возможностей ДШИ, нуждающихся в дополнительных квадратных метрах для развития востребованных коммерческих направлений, таких как раннее-эстетическое развитие детей возраста от 3 до 6 лет, хореография, художественное творчество.

«Если рассматривать центр как самостоятельно существующее образовательное пространство, кто там будет преподавать? — задалась вопросом эксперт. — В нашем регионе дефицит кадров, притока молодых специалистов нет».

Наталия Курьянович уточнила, что в Калининграде работают восемь детских школ искусств и одна художественная школа, и по многолетней сложившейся практике, каждая школа имеет своего потребителя, заказчика образовательных услуг. Такая же ситуация с кружковой работой — дома творчества и детские юношеские центры справляются со своими задачами.

«Безусловно, сегодня существует конкуренция между учреждениями дополнительного образования. Мы «боремся» за контингент обучающихся, который придёт именно в свою школу искусств. Родителям, считаю, важны не только уют и оснащённость, но и наработанное имя учреждения», — сказала директор.

Подводя итог, собеседник ИА REGNUM выступила за обсуждение темы на региональном экспертном уровне.

«Считаю, что прежде чем вкладывать средства в создание центра, необходимо проанализировать все имеющиеся «за» и «против», обсудить данную тему с руководителями дополнительного образования, главами муниципальных образований», — заключила Наталия Курьянович.

ИА REGNUM напоминает, что в марте президент России Владимир Путин, общаясь в Калининграде на медиафоруме ОНФ, пообещал создать в самом западном российском городе многофункциональный культурный центр, как это задумано уже во Владивостоке.

«Поскольку мы в Калининграде находимся… Губернатор, пока мы с ним передвигались, тоже этот вопрос задал. Я думаю, что мы сделаем обязательно, всё-таки это анклавный регион России», — сказал Путин о центре.

Вчера, 24 апреля, стало известно, что Путин поручил правительству совместно с властями Калининградской области разработать предложения по созданию в регионе многофункционального культурного центра. Соответствующий доклад должен быть представлен к 1 мая.