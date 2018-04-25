Горно-Алтайск, 25 апреля, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Власти Республики Алтай возобновили реабилитацию Манжерокского озера, начавшуюся в 2017 году. В настоящее время донный грунт размещается на картах намыва, — извещает сайт регионального регионального правительства со ссылкой на соответствующий проект Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.

Altai-republic.ru Работы по реабилитации на Манжерокском озере

Судя по всему, «вылечить» загрязнённое туристами озеро намереваются для того чтобы привлечь в Манжерок ещё больше гостей. К тому же при этом умалчивают, что после всех процедур вода в Манжерокском из очень грязной перейдёт в статус грязной.

«В результате проведенных работ улучшится качество воды, ландшафт и экологическое состояние как водного объекта, так и прилегающей территории, что безусловно положительно скажется на его посещаемости», — отмечено в официальном сообщении.

Но если посмотреть техническое задание по проекту на сайте Госзакупок, то даже после того, как подрядчик расчистит озеро, а также впадающий в него ручей Озёрный и осуществит берегоукрепительные работы (до 1 октября 2018 года), класс качества воды в Манжерокском перейдёт всего лишь из категории 3 «Б» (очень грязные воды) в категорию 3 «А» (грязные и загрязненные воды).

Сайт Госзакупок Техническое задание на выполнение работ по экологической реабилитации озера Манжерокское в Республике Алтай

«В 2017 году этот проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, что позволило включить его в федеральную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации с 2012—2020 годах» и получить финансирование из федерального бюджета в размере 72 млн рублей», — поясняет министерство.

Интересно что в 2015 году, когда проект по расчистке озера был разработан, местные власти заявляли, что на его реализацию потребуется около 350 миллионов рублей и что средства, скорее всего будут выделены по федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма.

Altai-republic.ru Манжерокское озеро. Подрядная организация возобновила работы по экологической реабилитации

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Туристическую выгоду проекта неустанно транслирует и глава Республики Алтай Александр Бердников. Вот и в новости о расчистке Манжерокского озера сказано, что глава региона «не раз подчеркивал, что все больше внимания сегодня требуют вопросы повышения качества обслуживания и безопасности. Гости должны чувствовать себя в безопасности и быть уверенными, что отдых на Алтае пройдет на самом высоком уровне и не будет омрачен никакими происшествиями».

Между тем, учёные ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина», проведя исследование, напротив полагают, что опасаться нужно не туристам, а туристов.

Altai-republic.ru Власти Республики Алтай обижают озеро Манжерок для привлечения туристов

«Озеро по-прежнему регрессирует, по разным данным береговая линия отступила на десятки метров, водный баланс нарушен и стал отрицательным. На факторы естественной эвтрофикации налагается мощный антропогенный пресс на берегах. Манжерокское озеро сокращается и мелеет. К тому же, в водоёмах с объёмом воды 1 млн. м3, а объём Манжерокского озера значительно меньше, при посещении 500−600 чел. в сутки ещё сохраняется способность к самоочищению, но уже при удвоении количества отдыхающих начинаются процессы эвтрофикации.

Ведущееся вблизи Манжерокского озера строительство горнолыжного спортивно-оздоровительного туристического комплекса с ежедневным пребыванием в несколько тысяч человек при пуске в эксплуатацию значительно усугубит экологическую обстановку на водоеме и в сопредельных ландшафтах.

Превышение антропогенного пресса на озеро сверх экологически обоснованных нормативов способствует снижению самоочищающей способности воды. Уникальное озеро в ближайшее время может трансформироваться в безжизненный водоем. Необходимы срочные и действенные природоохранные меры с целью восстановления способности озера к самоочищению», — об этом коллектив учёных писал в 2017 году.

Напомним, Манжерокское озеро является памятником природы, оно расположено на террасе правого берега Катуни (высота 373 м над уровнем моря). Алтайское название озера — Доингол. Длина озера 1112 м, максимальная ширина 400 м, глубина — 2,5−2,8 м, площадь — 37,6 га. Из наиболее экзотических растений вМанжерокском озересохранился занесенный в Красную Книгу водяной орех Рогульник (Чилим),

Горнолыжный комплекс рядом с озером строится с 2008 года.