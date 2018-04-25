Москва, 25 апреля, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Благотворительный фонд помощи ветеранам «Память поколений» запустил ежегодную акцию «Красная гвоздика», которая пройдёт до 22 июня во всех городах России, сообщили в пресс-службе фонда.

Благотворительный фонд «Память поколений» Благотворительный фонд «Память поколений»

Гражданам России вновь предложат надеть значки в День памяти и скорби, а также в День Победы.

«Красная гвоздика была выбрана фондом в качестве символа памяти о подвигах погибших защитников Отечества и знака реальной помощи ныне живущим ветеранам боевых действий, в которых принимала участие наша страна», — говорится в сообщении.

Каждый житель страны, кто хочет выразить свою признательность Героям не только словом, но и делом, может купить значок «Красная гвоздика» за символическую цену в 50 рублей.

Pamyatpokoleniy.ru «Красная гвоздика» память поколений

Все собранные средства пойдут на покупку лекарств, медоборудования, на оплату хирургических операций, высокотехнологичное протезирование и последующую реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, контртеррористических операций на Северном Кавказе и в Сирии.

«Красная гвоздика» — не просто символ, а реальная помощь тем, кто не жалел жизни для защиты Родины, и оказать эту помощь по силам каждому», — рассказала исполнительный директор фонда Катерина Круглова.

Сбор средств в память участников боевых действий также ведется на официальном сайте фонда «Память поколений», где можно найти отчеты о проделанной работе, способы оказания финансовой помощи ветеранам и текущих проектах.