Эр-Рияд, 25 апреля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Ввести войска в Сирию потребовал в ультимативной форме от Катара министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает пресс-служба МИД королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свое заявление саудовский министр сделал после выступления президента США Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Аль-Джубайр подчеркнул слова американского президента о том, что если Америка откажется от защиты Катара, то «режим» в этой стране будет свергнут за неделю.

Добавим, что Катар, как и Саудовская Аравия, являются участниками так называемой «антитеррористической коалиции» в Сирии, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии, при этом выступает противником законной сирийской власти и Сирийской арабской армии.

Ранее источники в Вашингтоне допустили, что в Сирии появится новый военный контингент — арабский, представленный Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Египтом. С этой целью американская администрация якобы обратилась к союзникам по коалиции с просьбой ввести войска в Сирию.

Столь решительные действия Белого дома во время, когда группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически полностью разгромлена, вызвала осуждение со стороны Москвы. 24 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии».