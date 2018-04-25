Хмеймим, Сирия, 25 апреля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ВКС РФ, прикрывающие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии уничтожили малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Об этом сообщает 24 апреля телеканал «Звезда».

Дрон

По словам представителя командования авиабазы, на которые ссылается телеканал, поздно вечером 24 апреля цели были обнаружены и уничтожены штатными зенитными огневыми средствами подразделений ПВО. В результате инцидента пострадавших и материального ущерба не отмечено.

Отмечается, что в настоящее время Хмеймим функционирует в плановом режиме. Следует отметить, что ранее ряд телеграм-каналов, специализирующихся на трансляции военных новостей из региона, в том числе канал известного военного журналиста Александра Сладкова распространили информацию о том, что на военную базу РФ в Сирии произведён «налёт дронов».

Также сообщалось о том, что российскую авиабазу в очередной раз прикрыл зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

Напомним, в ночь на шестое января системы российской ПВО уже отбивали налеты беспилотников на военные объекты РФ в Сирии. Тогда были сбиты 13 БПЛА террористов, запущенные с целью бомбардировки базы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе.

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По словам представителей Минобороны РФ, инженерные решения, примененные террористами при попытке атаки российских частей, способны разработать лишь государства, располагающие «высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации».

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