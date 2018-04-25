Отбит налёт неизвестных дронов на базу Хмеймим в Сирии
Хмеймим, Сирия, 25 апреля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ВКС РФ, прикрывающие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии уничтожили малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Об этом сообщает 24 апреля телеканал «Звезда».
По словам представителя командования авиабазы, на которые ссылается телеканал, поздно вечером 24 апреля цели были обнаружены и уничтожены штатными зенитными огневыми средствами подразделений ПВО. В результате инцидента пострадавших и материального ущерба не отмечено.
Отмечается, что в настоящее время Хмеймим функционирует в плановом режиме. Следует отметить, что ранее ряд телеграм-каналов, специализирующихся на трансляции военных новостей из региона, в том числе канал известного военного журналиста Александра Сладкова распространили информацию о том, что на военную базу РФ в Сирии произведён «налёт дронов».
Также сообщалось о том, что российскую авиабазу в очередной раз прикрыл зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
Напомним, в ночь на шестое января системы российской ПВО уже отбивали налеты беспилотников на военные объекты РФ в Сирии. Тогда были сбиты 13 БПЛА террористов, запущенные с целью бомбардировки базы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе.
Читайте также: Во время атаки дронов на Хмеймим в небе был замечен самолёт-разведчик США
По словам представителей Минобороны РФ, инженерные решения, примененные террористами при попытке атаки российских частей, способны разработать лишь государства, располагающие «высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации».
Читайте также: Видео уничтожения атаковавших Хмеймим боевиков появилось в сети