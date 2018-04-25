Москва, 25 апреля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Сегодня, 25 апреля, морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке подняты по тревоге в рамках итоговой проверки за зимний период обучения, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Учения морской пехоты ТОФ

Морские пехотинцы получили сигнал тревоги, загрузили на транспорт материально-технических средства и боезапасы и совершили марши в районы учения.

В ходе проверочных мероприятий военнослужащие отразили нападение условного противника на движущуюся колонну противника.

Корабли ТОФ — МПК-82 и МПК-107 — отработала атаку на подводную лодку (ПЛ) условного противника в условиях огневого противодействия.

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Также корабли минно-тральной группы Камчатского соединения кораблей охраны водного отработали организацию проводки надводных кораблей за тралами.

Кроме того, ракетный катер Р-79 отработал задачи по нанесению ракетного удара по отряду кораблей условного противника.

Всего в учении морской пехоты ТОФ задействованы около 1 тыс. военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2018 года на учениях в Арктике истребители Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые отработали отражение атаки средств воздушного нападения условного противника.

В учениях приняли участие летчики Камчатской базы морской авиации ТОФ. Они отражали атаку условного противника в арктической зоне.

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