Москва, 25 апреля, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Право вето Российской Федерации в Организации Объединенных Наций (ООН) страны Запада обойти не смогут. Об этом сообщил бывший замгенсека всемирной организации, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе в беседе с РИА «Новости».

Kremlin.ru Генеральная Ассамблея ООН

"Устав ООН так написан, что никогда вето обойти невозможно», — отметил он.

По его словам, для подобного маневра западным странам придется доказать, что вопрос находится в компетенции Генеральной Ассамблеи.

«Это вопрос очень сложный, — отметил Орджоникидзе. — Если они докажут, что это не компетенция СБ ООН, то тогда получится, а так — нет».

24 апреля газета The Guardian сообщила, что в решениях Генеральной ассамблеи ООН заложен механизм, который поможет обойти вето РФ в Совете Безопасности при решении о реакции на «химическую атаку» в Сирии.

Читайте также: The Guardian: Запад ищет пути обхода права вето России в Совбезе ООН