Москва, 25 апреля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 24 апреля снижением боле чем на 1%. В начале американской сессии покупатели сдвинули азиатский максимум $75,25 на $75,44, с которого началась нисходящая коррекция, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Баррель Brent подешевел на $73,67.

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На данные Американского института нефти (API) рынок отреагировал незначительным снижением.

Согласно еженедельным данным, за минувшую неделю запасы нефти в США увеличились на 1,1 млн баррелей, до 429,1 млн (прогноз был — 2 млн баррелей).

Запасы бензина уменьшились на 2,7 млн баррелей (прогноз был — 0,63 млн), запасы дистиллятов — на 1,9 млн баррелей (прогноз был — 0,86 млн).

25 апреля в 17:30 по мск выйдет официальный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от Управления энергетической информации США (EIA).

Сегодня, баррель Brent стоит $73,86. Цена находится на важном уровне. Если она опустится ниже $72,80, то падение ускорится до $71,20 в рамках фиксации прибыли от длинных позиций.

Если трейдеры решили закрыть свои позиции, то фундаментальные данные не окажут влияния на них. Скорее всего, пробой $72,80 состоится на американской сессии.

Напомним, 24 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,13%, до $73,86 за баррель, WTI — на 1,36%, до $67,7 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $70,61 за баррель.

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