Южно-Сахалинск, 25 апреля, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Пакетные туры на Камчатку, а также на Сахалин и Курилы предложат жителям Москвы и Санкт-Петербурга, позже список городов планируют расширить. Отдых на Камчатке обойдется от 64 тыс. рублей, на Сахалине и Курилах — от 90 тыс. рублей. Организаторы рассчитывают на десятки тысяч туристов уже через год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Камчатка

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Стоимость тура зимой на Камчатку, благодаря «плоским» тарифам» «Аэрофлота», может быть еще ниже — в районе 40 тыс. рублей. Летом, конечно, дороже.

Если ориентироваться на цену тура на Камчатку в 64 тыс. рублей, то к этой сумме стоит добавить еще и перелёт. Сегодня улететь на полуостров и вернуться обратно 2 мая можно за сумму от 25 тыс. рублей до 44,5 тыс. из Москвы.

Стоимость тура на Сахалин и Курилы, без стоимости перелёта, начинается с 90 тыс. рублей. Улететь сегодня из Москвы в Южно-Сахалинск и вернуться обратно 2 мая можно, выложив от 37,9 тыс. до 40,6 тыс. рублей.

«Камчатка в последнее время популярна, и популярность её только растет. Причем не только среди туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, но и среди иностранцев. Едут со всего света, даже из Австралии. Привлекает необычность, уникальность, загадочность, вулканы, гейзеры. Что касается Сахалина, то туда ездят фанаты горнолыжного спорта зимой. Что там делать летом, я пока не знаю. Во всяком случае к нам никто никогда за такими турами не обращался и таких предложений у нас нет. Хотя, вполне возможно, жителям Москвы и Санкт-Петербурга будут интересны Курилы, да и Сахалин тоже из-за необычной природы. У дальневосточников подобные туры непопулярны — это очень дорого», — рассказала генеральный директор хабаровского туристического агентства «Трэвэл Люкс-ДВ» Наталья Балашова.

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Если москвичи и жители других западных регионов России едут за экзотикой на Дальний Восток, то обделенные солнцем дальневосточники в период летних отпусков стремятся, конечно, к теплому морю.

Во сколько обойдется жителю ДФО поездка в Крым или Сочи?

«Ну, если брать по самому минимуму, то авиаперелет на одного человека из Хабаровска в Симферополь будет примерно 48 тыс. рублей, в обе стороны. За сам отдых нужно будет отдать примерно столько же, не меньше. Перелет в Сочи из Хабаровска — около 35 тыс. рублей, на отдых в течение 10 дней один турист меньше этой суммы точно не потратит. Сочи и Крым вообще дорогие курорты. Да и вообще — отдых в России недешевое удовольствие. Такие направления популярны в основном у тех, кто не может выезжать за границу — военные, полицейские. Но и им сегодня разрешили некоторые азиатские направления. Вьетнам, например», — добавила Наталья Балашова.

Тур на Байкал на восемь дней сегодня предлагают по цене от 43,5 тыс. до 48 тыс. рублей.

Примерно за эту же цену — от 39 до 46 тыс. рублей сегодня можно купить тур на китайский остров Хайнань. Тратиться на визу, напомним, теперь не придется — в этом направлении визы отменены. Есть, конечно, предложения и подороже — все зависит от «звездности» отеля.

За сумму 89−91 тыс. рублей можно улететь в Таиланд. Цены на туры на Хайнань и в Таиланд включают перелет.

Заграничный отдых по цене сравним с туром на Сахалин и Курилы. Но в тур на российские острова стоимость перелета не входит. Организаторы туров обещают, что поселиться в гостинице на Сахалине можно за сумму 3,5−4 тыс. рублей. Имеются в виду (так уверяют организаторы) гостиницы 3 и 4 звезды. Дорогой вариант в более комфортной гостинице — 8 тыс. рублей в стуки.

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Как сообщало ИА REGNUM, жителям Дальнего Востока по-прежнему более выгодно отдыхать в странах Юго-Восточной Азии, чем в родной стране. Многие коренные сахалинцы, например, никогда не бывали на Курильских островах — по причине дороговизны билетов. Для большинства жителей ДФО самым доступным местом отпуска остается Приморский край. Однако в связи с экологическими проблемами Приморья даже этот отдых может скоро стать недоступным.