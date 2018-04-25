Литва на грани большого кризиса, Украина – самоубийства: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- «Страна чернорабочих»: к Литве приближается «большой кризис»;
- Выйти за грань: в Донбассе более тысячи украинских силовиков совершили самоубийства;
- Недовольство недовольных: Дания пока не одобрила Nord Stream 2;
- Без резких движений: Пашинян назвал «очень, очень и очень важными» отношения с Россией;
- Сплотить народы: в центр Ташкента возвращается Монумент дружбы народов.