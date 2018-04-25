Забайкалье в огне: сельхозпалы тушат вениками
Чита, 25 апреля, 2018, 06:59 — ИА Регнум. Непрекращающиеся лесные пожары в Забайкальском крае стали причиной введения режима ЧС на всей территории региона. Об этом сегодня, 25 апреля, проинформировало ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
По состоянию на 08:00 местного времени огнём охвачено 3642 га лесного фонда в Красночикойском, Могочинском, Нерчинско-Заводском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Тунгокоченском, Хилокском, Чернышевском, Шилкинском районах. Локализовать удалось только 8 из 27 очагов возгорания на площади 1161 га (Красночикойский, Могочинский, Петровск-Забайкальский, Сретенский, Читинский и Шилкинский районы). Угрозы населённым пунктам нет, но гражданам посещение лесных массивов запрещено. За нарушение режима ЧС предусмотрены не только штрафы, но в некоторых случаях и реальные сроки пребывания в исправительных учреждениях, подчеркивают спасатели.
В тушении огня, по данным минприроды Забайкальского края, участвуют 600 человек, в том числе парашютисты-десантники КГУ «Читинская авиабаза», сотрудники КГСАУ «Забайкаллесхоз», специалисты лесной охраны ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», представители арендаторов, привлеченные. Задействовано 102 единицы техники: четыре бульдозера, пять тракторов, 58 малых лесопожарных комплексов, 35 пожарных машин.
Между тем extra.zab.ru пишет, что в 2018 году на противопожарные мероприятия федеральные власти выделили Забайкалью 995 миллионов рублей (это в два раза больше, чем в предыдущие годы). Но заявленные силы и средства пожаротушения (2411 человек и 1011 единиц техники) выглядят весьма внушительно, пока не ознакомишься с результатами совместного заседания коллегии прокуратур Забайкальского края и Амурской области. Выяснилось, что даже в пределах утверждённой штатной численности Читинская авиабаза и «Забайкаллесхоз» укомплектованы кадрами на 50%, «Забайкалпожспас» — на 90%.
«То же самое касается штата отдела надзора в области защиты населения и территорий от ЧС краевого департамента по ГО», — сказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края Александр Трухин.
Также, по данным ведомства, половина и более всей техники «Забайкаллесхоза» и «Забайкалпожспаса» уже четвёртый год имеет износ от 60% до 100%. Треть техники на 6 марта 2018 года не была отремонтирована, несмотря на проведённые закупки запчастей.
«В Забайкальском крае за период с 2010 года зарегистрировано более 7,5 тыс. лесных пожаров на площади 2,7 млн га — это 12% площади всех земель лесного фонда. При этом из года в год пожароопасная обстановка существенно не улучшается. Леса начинают гореть в промежутке времени между 18 марта и 25 апреля», — напомнил Александр Трухин.
По его словам, длительное время не исполняются судебные постановления, по которым соответчиками выступают Министерство природных ресурсов России и Рослесхоз.
«Постановления эти направлены на понуждение к финансированию нормативного обеспечения лесопожарных подразделений оборудованием и средствами, выделение средств для патрулирования лесов. В то же время указанные судебные решения уже стимулировали федеральный центр к увеличению объёма финансовых дотаций на 450 млн руб», — пояснил Александр Трухин.
Напомним, драматическая ситуация с лесными пожарами в Забайкалье складывается ежегодно, а в 2015 году регион был одной из самых «горячих точек» на карте лесных пожаров России. Всего по итогам лесопожарного периода в 2015 году в регионе было зарегистрировано 1377 лесных пожаров, общая площадь превысила 898 тыс. га. Огнём было уничтожено свыше 240 жилых домов в 18 населенных пунктах, 11 человек погибли в результате пожаров, в том числе при их тушении, а также во время эвакуации.
Между тем 30 марта министр природных ресурсов края Александр Волков заявил, что «виновниками более 70% природных пожаров в крае являются сами забайкальцы». Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Забайкальского края Владимир Лоскутников тоже уверял, что на тот момент в крае не зарегистрировано ни одного организованного сельхозпала, все пожоги травы по неосторожности или по халатности устраивает местное население. Но уже спустя три дня прокуратура Карымского района выявила нарушение в работе «Забайкаллесхоза».
"Ведомство бесконтрольно проводило отжиги вблизи населённых пунктов. При этом у работников Забайкаллесхоза не было средств пожаротушения, они готовились тушить возгорания вениками», — информирует extra.zab.ru.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в полночь 16 апреля огнём было охвачено более 36,6 га забайкальских лесных площадей. Всего действовало 37 пожаров, на которых проводились работы по активному тушению. В августе 2017 года глава Счётной палаты Татьяна Голикова заявляла, что действующие лесные планы в Забайкальском крае уже давно устарели и не соответствуют лесным регламентам.