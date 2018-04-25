Чита, 25 апреля, 2018, 06:59 — ИА Регнум. Непрекращающиеся лесные пожары в Забайкальском крае стали причиной введения режима ЧС на всей территории региона. Об этом сегодня, 25 апреля, проинформировало ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сельхозпал

По состоянию на 08:00 местного времени огнём охвачено 3642 га лесного фонда в Красночикойском, Могочинском, Нерчинско-Заводском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Тунгокоченском, Хилокском, Чернышевском, Шилкинском районах. Локализовать удалось только 8 из 27 очагов возгорания на площади 1161 га (Красночикойский, Могочинский, Петровск-Забайкальский, Сретенский, Читинский и Шилкинский районы). Угрозы населённым пунктам нет, но гражданам посещение лесных массивов запрещено. За нарушение режима ЧС предусмотрены не только штрафы, но в некоторых случаях и реальные сроки пребывания в исправительных учреждениях, подчеркивают спасатели.

В тушении огня, по данным минприроды Забайкальского края, участвуют 600 человек, в том числе парашютисты-десантники КГУ «Читинская авиабаза», сотрудники КГСАУ «Забайкаллесхоз», специалисты лесной охраны ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», представители арендаторов, привлеченные. Задействовано 102 единицы техники: четыре бульдозера, пять тракторов, 58 малых лесопожарных комплексов, 35 пожарных машин.

Между тем extra.zab.ru пишет, что в 2018 году на противопожарные мероприятия федеральные власти выделили Забайкалью 995 миллионов рублей (это в два раза больше, чем в предыдущие годы). Но заявленные силы и средства пожаротушения (2411 человек и 1011 единиц техники) выглядят весьма внушительно, пока не ознакомишься с результатами совместного заседания коллегии прокуратур Забайкальского края и Амурской области. Выяснилось, что даже в пределах утверждённой штатной численности Читинская авиабаза и «Забайкаллесхоз» укомплектованы кадрами на 50%, «Забайкалпожспас» — на 90%.

«То же самое касается штата отдела надзора в области защиты населения и территорий от ЧС краевого департамента по ГО», — сказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края Александр Трухин.

Также, по данным ведомства, половина и более всей техники «Забайкаллесхоза» и «Забайкалпожспаса» уже четвёртый год имеет износ от 60% до 100%. Треть техники на 6 марта 2018 года не была отремонтирована, несмотря на проведённые закупки запчастей.

«В Забайкальском крае за период с 2010 года зарегистрировано более 7,5 тыс. лесных пожаров на площади 2,7 млн га — это 12% площади всех земель лесного фонда. При этом из года в год пожароопасная обстановка существенно не улучшается. Леса начинают гореть в промежутке времени между 18 марта и 25 апреля», — напомнил Александр Трухин.

По его словам, длительное время не исполняются судебные постановления, по которым соответчиками выступают Министерство природных ресурсов России и Рослесхоз.

«Постановления эти направлены на понуждение к финансированию нормативного обеспечения лесопожарных подразделений оборудованием и средствами, выделение средств для патрулирования лесов. В то же время указанные судебные решения уже стимулировали федеральный центр к увеличению объёма финансовых дотаций на 450 млн руб», — пояснил Александр Трухин.

Напомним, драматическая ситуация с лесными пожарами в Забайкалье складывается ежегодно, а в 2015 году регион был одной из самых «горячих точек» на карте лесных пожаров России. Всего по итогам лесопожарного периода в 2015 году в регионе было зарегистрировано 1377 лесных пожаров, общая площадь превысила 898 тыс. га. Огнём было уничтожено свыше 240 жилых домов в 18 населенных пунктах, 11 человек погибли в результате пожаров, в том числе при их тушении, а также во время эвакуации.

Между тем 30 марта министр природных ресурсов края Александр Волков заявил, что «виновниками более 70% природных пожаров в крае являются сами забайкальцы». Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Забайкальского края Владимир Лоскутников тоже уверял, что на тот момент в крае не зарегистрировано ни одного организованного сельхозпала, все пожоги травы по неосторожности или по халатности устраивает местное население. Но уже спустя три дня прокуратура Карымского района выявила нарушение в работе «Забайкаллесхоза».

"Ведомство бесконтрольно проводило отжиги вблизи населённых пунктов. При этом у работников Забайкаллесхоза не было средств пожаротушения, они готовились тушить возгорания вениками», — информирует extra.zab.ru.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в полночь 16 апреля огнём было охвачено более 36,6 га забайкальских лесных площадей. Всего действовало 37 пожаров, на которых проводились работы по активному тушению. В августе 2017 года глава Счётной палаты Татьяна Голикова заявляла, что действующие лесные планы в Забайкальском крае уже давно устарели и не соответствуют лесным регламентам.