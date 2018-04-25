Нижний Новгород, 25 апреля, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Свыше 400 ходатайств о включении в реестр требований о передаче жилого помещения поступило в Арбитражный суд Нижегородской области в рамках банкротного дела застройщика ООО «Квартстрой Центр» за апрель 2018 года. Требования от дольщиков продолжают поступать в суд ежедневно десятками. Застройщик жилого комплекса «Новинки Smart City», получивший участок из земель федерального фонда, только за первый квартал 2017 года заключил 206 договоров долевого участия, по которым привлёк 2 633 280 000 рублей, но «из 34 планируемых к строительству жилых домов начаты и находятся в разной степени готовности 25, ни один из них в эксплуатацию не введён». Проект позиционировался как город — спутник Нижнего Новгорода. До 13 сентября 2018 года в отношении строительной компании продлится конкурсное производство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

Иск с требованием признать банкротом компанию из девелоперской группы «Кварстрой» был подан 13 ноября 2017 года АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования». Сумма претензий составила свыше 26 млн рублей.

Проект жилого комплекса «Новинки Smart City», застройщиком которого и выступило ООО «Квартстрой Центр», заявлялся как «крупнейший проект комплексного освоения территории в ПФО». Под него в Богородском районе Нижегородской области (в 2,5 км от Нижнего Новгорода) были выделено более десятка участков. Общая площадь жилья должна была составить порядка 1 млн кв. м. Кроме жилых объектов проект предполагал строительство инфраструктуры — школ, спортивных сооружений, а сам ЖК позиционировали как город — спутник Нижнего Новгорода.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Квартстрой Центр» создано 3 ноября 2011 года. Единственный учредитель — акционерная компания с ограниченной ответственностью «Мунфорест Ко. ЛТД» (Кипр). Уставный капитал — 10 тыс. рублей.

10 апреля 2012 года Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (его правопреемником стало АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования») заключил с застройщиком договор аренды участков для их комплексного освоения. 25 ноября 2013 года компании было выдано разрешение на строительство. В эксплуатацию дома, для строительства которых привлекались средства граждан, обещали сдать в 2016 году, но компания не выполнила своих обязательств.

«Согласно последней представленной в министерство строительства отчётности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, за первый квартал 2017 года в рамках строительства жилых домов №1−34 ООО «Квартстрой Центр» заключило 206 договоров участия в долевом строительстве, общая сумма не исполненных обязательств по которым составляет 2 633 280 000 руб., из 34 планируемых к строительству жилых домов начаты строительством и находятся в разной степени готовности 25, ни один из них в эксплуатацию не введён», — отмечается в определении суда.

В рамках заседания суда, состоявшегося 16 марта 2018 года, было уточнено, что «хозяйственная деятельность предприятия не ведётся, руководитель должника в настоящее время находится под стражей, отсутствуют обороты по счетам предприятия, отчётность в налоговый орган не сдаётся», общество отсутствует по юридическому адресу.

16 марта 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области признал компанию банкротом и ввёл в отношении неё конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Следующее заседание суда по делу пройдёт 13 сентября 2018 года. Конкурсным управляющим ООО назначен Максим Кибишев.

По ходатайству министерства строительства области были наложены обеспечительные меры на 12 земельных участков, ранее переданных в аренду застройщику (арендатор — АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования», на сегодня переименованное в АО «ДОМ.РФ»).

Это сделано для того, чтобы была возможность передать права на участки новому застройщику, который возьмётся достраивать дома ЖК.

Напомним, 20 апреля 2018 года дольщики ЖК «Новинки Smart City» вышли на пикеты к зданию областного правительства. В руках они держали транспаранты с лозунгами «Бездомным футбол не нужен». Причиной пикетов стали слухи о том, что у властей области с застройщиком ПАО «Орелстрой», который должен достроить проблемные дома, возникли противоречия по «откупным» участкам. Последние компания должна была получить за достройку. Протокол о намерениях с новым застройщиком был подписан в конце февраля 2018 года, но инициативу ПАО проявило ещё осенью 2017 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля 2018 года с требованием признать банкротом ООО «ЖК «Университетский», «унаследовавшее» договор аренды другого земельного участка и проект у проблемной девелоперской компании «Квартстрой», выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Иск пока не рассмотрен.

Отметим, хотя в реестр обманутых дольщиков региона по разным стройкам включены порядка 500 человек, но сами пострадавшие считают, что их больше — до трёх тысяч.